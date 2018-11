Julio Piró: “Salgan, vivan la vida, pero trabajen y sean responsables”

Es la forma de vida que adoptó uno de los más conocidos periodistas del ambiente social de Posadas. 47 años de profesión, 54 capitales visitadas y más de 65 ciudades del mundo. En la capital misionera la mayoría de las inauguraciones de locales del rubro que sea, cuentan con su presencia. “Julito” Piró, como se lo conoce, visitó los estudios de Misiones Online para contarnos más de la vida social en Posadas de antes y de ahora. Con tantos viajes y trabajo, instó a “vivir la vida, salir, pero trabajar y ser responsables”.

Julio Piró nació en Posadas, viene de padre militar, una madre “muy correcta y estricta”, como la caracteriza. Es el menor de tres hermanos, quienes formaron familia, Julio prefiere vivir solo. Sin embargo, nunca lo está, tiene una vida social sumamente activa que lo llevó a conocer mucha gente. Es que comenzó a trabajar en los medios hace muchos años, “cuando los medios no estaban muy invadidos”, reconoce. Sobre el periodismo considera que hoy hay un mejor escenario. Ve con buenos ojos que hayan tantos medios, tantas opciones.

En paralelo, Julio también era un aficionado del baile. “He bailado en los carnavales de la calle Bolívar, en los clubes… Donde había un baile yo iba”, cuenta. Consultado sobre cómo era Posadas y la vida social antes, Julito asegura que ha crecido mucho. “La vida era otra, los bailes eran diferentes”, recuerda. Pero además dice que “es conocido porque es muy salidor”. Es así que conoció al dueño de la radio donde tiene un programa hace 11 años que también lo dedica a la vida social.

Otra de las pasiones de Julio es viajar y el cómo comenzó, alega a su madre la responsabilidad de esta pasión. “En el año 80 hice mi primer viaje, porque mi madre me dijo que todo para mí era ropa, y más ropa. Le pregunté que quería que hiciera y me dijo: que viajes…así me fui a conocer Nueva York. Desde ahí nunca más paré”, asegura. Más allá de esta experiencia, Julio Piró sostiene que “yo soy de Posadas, acá nací, acá es el afecto, la familia”, sostiene y es por ello que no cambia su ciudad por ninguna en el mundo.

Sobre sus logros y la posibilidad de haber viajado tanto, lo atribuye al trabajo. “Tengo una voluntad inquebrantable al trabajo. Así como en la escuela nunca falté, en 47 años jamás falté al diario”.

“Yo aprendí a ser derecho”, sostiene y esto también le atribuye a su madre. “Ella era muy estricta”, dice sobre su madre a quien suele involucrarla en todos los pasajes de su vida. “Yo difícilmente acepte hacer algo si no lo voy hacer bien”, manifestó.

Para Julio la clave es no privarse de nada, y aprovechar la enseñanza gratis que brinda Argentina. “Si sos carpintero, lo que seas, salí todos los días, salgan, vivan, pero que trabajen”, sugiere Julito Piró.

EP/APF