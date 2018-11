Intentó robar en una panadería y luego amenazó de muerte a su ex, a quien hasta tomó del cuello: terminó preso

El Comando Radioeléctrico de Oberá detuvo el jueves por la noche a Oscar D.S (33), quien quedó a disposición de la Justicia por dos causas: una por desobediencia judicial y la restante por hurto en grado de tentativa.

El primer hecho se registró a las 22.20, aproximadamente. Paula S. (41), domiciliada en el barrio Londín, denunció en la seccional Quinta que a esa hora estaba en su domicilio y observó a un hombre, que sin ejercer violencia, luego de abrir una ventana, ingresó a la panadería ubicada en la parte frontal de su casa. Al ser sorprendido por la denunciante, el desconocido le solicitó 200 pesos.

Ante esta situación, la víctima junto a su hija menor se encerraron en la vivienda, tras lo cual el sujeto se dio a la fuga.

Con la descripción aportada por la denunciante, la Policía inició una intensa búsqueda. A las 23.10, el sospechoso fue detenido, a raíz de una denuncia por desobediencia judicial realizada en la seccional Quinta. El ilícito ocurrió en perjuicio de Karina D. (20), ex pareja del ahora detenido y la cuñada del mismo, Maria D. (28), respecto a quienes tenía prohibición de acercamiento.

Según denunció su ex pareja, el hombre se presentó en el domicilio, las amenazó de muerte, y luego tomó del cuello a la denunciante. Mediante un amplio despliegue policial, el hombre fue detenido y por las características, no sería ajeno al hecho de hurto en grado de tentativa que se registró en el barrio Londín. Interviene el Juzgado de Instrucción 1.