En el Día Nacional del Mate: ¿sos un matero de verdad? Probá cuánto sabés sobre esta tradicional bebida

El Día Nacional del Mate se celebra el 30 de noviembre en la Argentina y se realizó por primera vez en el año 2015 para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia para el país.

Todo buen matero no solo debe preparar un buen mate, sino conocer los secretos y su historia, así que, de la mano de la sommelier de Mate Karla Johan, preparamos una encuesta para que pruebes tus conocimientos. Sumá tus puntos y decinos si sos un matero.

¿Qué Ley estableció el Día Nacional del Mate?

a) 27.117

b) 25.663

c) 27.092

Respuesta correcta:

Este día fue establecido por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, mediante la Ley 27.117​ Sancionada el 17 de diciembre de 2014, promulgada de hecho el 20 de enero de 2015, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 28 de enero de 2015.

¿Por qué se eligió esta fecha?

a)En este día un devastador incendio destruyó la primera fábrica de MATE en la Argentina.

b)En homenaje al natalicio del comandante guaraní Andresito Guazurarí

c) En conmemoración a la Ley Promulgada 27.117

Respuesta correcta:

El “Día Nacional del Mate” es en conmemoración del nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como “Andresito”. De familia guaraní, “Andresito” nació el 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé (Corrientes) y gobernó la denominada Provincia Grande de las Misiones.

¿Cuál de estas acciones debes evitar cuando preparas el mate?

a) Cebar el mate con agua entre los 75° y 82°

b) Comenzar el primer mate con agua a 40°

c) Mojar toda la superficie del mate, al comienzo de la mateada.

Respuesta correcta: Lo ideal es cebar siempre donde está la bombilla, y dejar yerba seca en el lado opuesto, que va a ir alimentando el sabor de los futuros mates.

¿Dónde y cuándo se realizó la primera plantación moderna de Mate?

a)En Santa Ana (1903)

b)En Campo Viera (1919)

c)En San Ignacio (1856)

Respuesta correcta:

Recién en 1903 en Santa Ana (provincia de Misiones) se realiza la primera plantación moderna de yerba mate. Hasta entonces y aún por muchos años, la yerba que se consumía provenía de la selva, de plantas silvestres que crecían en manchones con gran densidad de árboles, llamadas islas.

¿Cómo identificar que una yerba es de calidad?

a) Siempre es la más costosa

b)La marca es lo que define

c) Otros elementos como los visual, aroma y sabor se deben tener en cuenta.

Respuesta: Según la especialista en mate Karla Johan, para definir la calidad de la yerba mate primero debemos evaluarla en lo visual, esta debe tener un color verde con reflejos amarillos, sin puntos negros, que pueden surgir tal vez de una mala secanza. También evitar las yerbas con palos finamente triturados, esto le quita calidad y sabor. Luego evaluamos el aroma y sabor, que deben ser uniformes y parejos. En el olfato, debemos encontrar aromas a hierba seca, notas minerales (que provienen de la tierra colorada) y en algunos casos notas a azúcar rubia. En las papilas gustativas percibimos en la punta de la lengua los sabores dulces, y los taninos. A los costados del paladar las notas saladas y ácidas, que la yerba recibe del suelo, también notas a hierba seca y minerales. En el final del paladar se perciben las notas amargas. Es importante buscar un equilibrio entre los aromas de la nariz y los sabores en el paladar, estos deben ser parejos, logrando un amargor atractivo.

¿Cuál es el mate más recomendable para el cuidado de la higiene?

a) Cualquier material

b) Los de vidrio o cerámica

c) De calabaza

Respuesta correcta: Los recipientes más recomendables para tomar mate son los de vidrio o cerámica, muy utilizados para las catas profesionales. Estos suelen ser muy prácticos e higiénicos, y son ideales para los viajes. Pero los mejores recipientes son los de calabaza, fruto de la planta trepadora – legendaria vulgaris crescentia – que crece en América del Sur. Éste debe estar bien curado e higienizado. El recipiente denominado “pera” o “poro”, por su forma parecida a la fruta, es utilizado para mate dulce en el campo. Para curarlo hay que colocar tres cucharaditas de azúcar impalpable dentro del recipiente y agregarle una brasita o carbón encendido para que se derrita. Después llenar con cebadura usada y agua hirviendo. Al día siguiente tirar esta mezcla, enjuagar y repetir el proceso de cebadura usada y agua hirviendo siete veces más. El mate “galleta” por su parecido al pan “galleta de campo”, es muy utilizado para el mate amargo. En este caso se cura directamente con cebadura usada y agua hirviendo, y se repite este proceso siete veces más. Finalmente terminamos de curar el mate cebándolo.

¿Qué bombilla debería comprar?

a) Acero quirúrgico

b) Plástico

c) Cualquiera

Respuesta correcta: Ideal comprar una bombilla de alpaca o acero quirúrgico. Esta debe ser de una pieza entera, ya que la paleta actúa como cuchara para limpiar el mate. Es muy importante realizar una buena higiene una vez al mes, sumergirla en agua hirviendo con dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio durante 30 minutos. Luego se termina de limpiar con un cepillito.

¿Cuáles son las propiedades del mate?

a) Antioxidante

b) Contiene caroteno, vitaminas A, C, E, B-1, B-2, y B-compuesto

c) Todas las anteriores

Respuesta correcta: La yerba mate es una de las infusiones más completas, podríamos decir que es un alimento en sí mismo. Además de resina, fibra, aceite volátil y taninos, que caracterizan a muchas de estas plantas con la misma esencia, contiene caroteno, vitaminas A, C, E, B-1, B-2, y B-compuesto, que contribuyen a que el organismo libere y aproveche la energía contenida en los alimentos. Colaboran con la función muscular y ayudan a tener un organismo, una piel y un cabello sanos. Estudios detectaron que es rica en polifenoles, con propiedades similares al vino tinto en su rol de fuerte antioxidante, levanta las defensas en el organismo, protegiéndolo de la destrucción celular. Tiene un poder antioxidante tanto o más intenso que el ácido ascórbico (vitamina C). Posee cafeína, que estimula el sistema nervioso central, pero no afecta los patrones de sueño. También es levemente laxante y actúa como diurética, esto la hace ideal para tratamientos para adelgazar. Su gran aporte de vitaminas, minerales y aminoácidos la llevan a ser un complemento ideal para nuestra dieta diaria.

¿Qué errores se suelen cometer al preparar el mate?

a) Agitar la yerba

b) No empezar el mate con agua tibia (40º)

c) Cebar donde está la bombilla y dejar yerba seca en el lado opuesto

Respuesta correcta: Uno de los errores más comunes es elegir una yerba mate que no sea acorde a nuestro gusto o paladar. Se puede consultar en mi libro El Libro de la Yerba Mate, las características de los productos comerciales, y así tener más herramientas a la hora de elegir un producto. También otro error muy común es no agitar el mate cuando se lo está preparando. Esta tarea ayuda a que el polvo se mezcle con los otros componentes, para lograr un sabor parejo y un amargor equilibrado. Por otro lado, con esta tarea evitamos que se tape la bombilla. Es muy importante comenzar el mate con el agua tibia (40°), así evitamos que se queme la yerba mate y quede muy amargo. Siempre recomiendo cebar donde está la bombilla y dejar yerba seca en el lado opuesto, que va a ir alimentando el sabor de los futuros mates.