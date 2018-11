De la Salud 1.0 a la Salud Digital 3.0: los aspectos principales de un cambio de época clave

El Médico cirujano, docente universitario, investigador y anatomista argentino, Juan Verde, disertó el sábado 24 de noviembre en el Campus Party Misiones y habló sobre la innovación y crisis profesional en la medicina.

En este marco, hizo hincapié en el cambio de paradigma, del paso de una sociedad donde el paciente esperaba y acataba órdenes del profesional que “era dueño del conocimiento” e impartía órdenes que debían ser cumplidas por el paciente, lo que el disertante llamó “Salud 1.0”, al nuevo paradigma de la “Salud 3.0”, donde predomina la innovación tecnológica y el acceso al conocimiento.

En esta última etapa, la conexión a internet desde cualquier smartphone permite al paciente informarse sobre las enfermedades, sus causas y tratamientos antes de ingresar al consultorio para ser atendido, recibiendo en menor tiempo, muchos más conocimientos de los que recibió el médico durante años de formación. De esta manera, el médico pasó a ser un “facilitador” de conocimientos.

Durante la charla, Juan Verde aseguró que: “La salud está en crisis, hay una crisis sanitaria global y nosotros formamos parte de un todo en esta crisis sanitaria que no está representada como una serie de cambios aislados en diferentes épocas, sino que es un cambio de época, similar al del paso del feudalismo al capitalismo”.

Y continuó: “Estamos en un momento único. ¿Qué es la salud a nivel global? ¿Por qué está colapsada? Está primariamente colapsada por cuestiones financieras. La salud está quebrada y no tiene solución, esto hay que concebirlo de esta manera”. “Tenemos que entender que esta crisis tiene que generar un nuevo sistema que deje obsoleto al actual”, aseguró el especialista.

También refirió a la carencia de aplicaciones tecnológicas donde prevalezca la relación entre el médico y el paciente y de las implementaciones dentro de los hospitales: “Existe una clara carencia del vínculo entre el médico y el paciente. Siempre digo, los pacientes ya no son pacientes, los pacientes no esperan, simplemente son usuarios del sistema sanitario. En EE.UU exiten 145.000.000 de pacientes con enfermedades crónicas y dos terceras partes de ellos no siguen los tratamientos médicos, eso causa 125.000 muertes prematuras al año, sin dejar de lado los millones de dólares destinados a la industria farmacéutica”.

Nuevos desafíos

El investigador en salud planteó la necesidad de repensar la salud y rediseñar este campo, replanteando la necesidad de actuar y generar un impacto en el sistema sanitario. “Al hacer las implementaciones tecnológicas con cualquier tecnología exponencial o disruptiva en la medicina, debemos intentar quitar todos los intermediarios, dejar la relación médico- usuario limpia, que se de entre dos partes, sin otras derivaciones”.

También, consideró que la inteligencia artificial no podrá reemplazar al trabajo de los médicos, pero sí reemplazará a los médicos que no implementen la inteligencia artificial. Y aseguró que para lograr esto, será imprescindible el trabajo colaborativo en equipos comunitarios e interdisciplinarios, entre: médicos, tecnólogos y otros profesionales, para lograr salir del centro de un mismo conocimiento y colaborar para innovar creativamente.

Entre las innovaciones tecnológicas mencionó la Telemedicina, un sistema de prestación de servicios médicos a distancia que permite realizar consultas de manera online.

También, presentó el Visitor, un dispositivo que permite utilizar Skype, con esto, un médico situado a kilómetros de distancia realizar un monitoreo quirúrgico e indicar qué debe realizar el médico que opera. Además, personas que no son cirujanas pueden realizar operaciones guiadas por un cirujano.

Además, mencionó otros dispositivos que se utilizan para: medir la temperatura de los atletas, fotografiar tumores, constatar la ingesta medicinal, medir azúcar en sangre, monitorear la presión arterial, medir el flujo de transpiración, entre otros. En este sentido, remarcó que la visión 2.0 y 3.0 trata de generar una nube de datos y conocimientos que sirven para alertar a un médico sobre diferentes síntomas y aplicar estos datos para generar información que permita tener a la medicina basada en la inteligencia que se necesita para tomar decisiones.

EP/ V.D