Falso médico en Dos de Mayo: el Intendente se desvinculó del caso y arremetió contra “Koki” Lorenzo

En las últimas horas supo de un “falso médico” en Dos de Mayo, Misiones, quien desempeñaba ilegalmente la profesión en el Hospital Público. Al respecto, un ex concejal de la localidad, Oscar Lorenzo, realizó la denuncia correspondiente. Los resultados arrojaron que el sujeto identificado como Javier Galez había ingresado a trabajar en el nosocomio gracias a la intervención del intendente de la localidad, Jorge Kappaunn. En esta oportunidad, Kappaunn dialogó con FM Libertad y aseguró que el concejal Lorenzo es “polémico y enfermizo”.

Jorge Kappaunn en Radio Libertad.

Cuando repercutió la noticia, las autoridades del Hospital se comunicaron directamente con la casa de estudios de donde supuestamente se habría egresado esta persona. Desde la misma, ubicada en la provincia de Córdoba, informaron que el legajo presentado en formato de fotocopia le pertenecía a otro profesional y que el médico en cuestión aún adeuda materias para acreditarse como galeno.

Ante la pregunta acerca de si esta “recomendación” por parte del intendente fue verídica, el alcalde declaró que Javier Galez llegó un día acompañando a una mujer oriunda de Dos de Mayo y le acercó su currículum a la municipalidad, donde rezaba que había trabajado en los Hospitales de Aristóbulo y San Vicente. A partir de allí, Kappaunn le dice que “desde el municipio no contratan médicos y que le lleve el currículum al Hospital para que lo vean”, luego indicó que perdió contacto con Galez.

“Le dije que se lo lleve al Director del Hospital, que yo de eso no entendía nada. Yo no soy un profesional que se dedica a ver currículums. Nunca lo recomendé”, afirmó Kappaunn. Asimismo, dijo que de ese tipo de cuestiones se encarga Salud Pública, y que en todo caso se toman decisiones partiendo de un trabajo articulado entre el Municipio y el Hospital. “Todo el mundo sabe que el municipio no tiene injerencia en Salud Pública”, destacó.

En cuanto al ex concejal que ratificó dicha denuncia y responsabilizó al intendente, Kappaunn habló también sobre porqué “Koki” Lorenzo fue destituido de su cargo. Al parecer, estuvo involucrado en casos de malversación de fondos en la localidad y por ello se decidió apartarlo. “Hasta el día de hoy tiene problemas en el Tribunal de Cuentas de los que no puede salir. De su persona no voy a hablar porque no es mi costumbre. Yo soy candidato en 2019 así que hay que pegarme, es política”, declaró el intendente.

Pago de los bonos de fin de año

Cambiando de tema, Kappaunn adelantó que el día 20 de diciembre se estarían pagando los aguinaldos y un bono de 2.000 pesos. Luego, “dependiendo de las recaudaciones del mes” según indicó, en enero se sabrá si es posible efectivizar el pago de un monto más que corresponde con lo estipulado por el gobernador Hugo Passalacqua. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para juntar todas las moneditas que hay para poder afrontar estos gastos”, manifestó.

Con respecto a la situación de trabajo en la localidad de Dos de Mayo, el intendente dijo que “cayó un montón a causa de la crisis, tenemos un problema gravísimo”. Para subsanar estas pérdidas, Kappaunn afirmó que han hecho un convenio con el IPRODHA para la realización de diferentes tareas pero que, sin embargo, sigue siendo poco. Según dijo, hay alrededor de 350 personas desempleadas. “Estamos preocupados, los que nos golpean la puerta del municipio todos los días son los vecinos. Es el lugar al que recurren y la verdad es que cada vez tenemos menos recursos”, finalizó.

A.B.V.