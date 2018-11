EXPEDIENTES: El Alcázar sigue llorando a “Pelado” Brítez, a 20 años del atentado explosivo que lo mató en pleno centro de la localidad

Jorge “Totó” Brítez dice que cuando él se sienta en el hall de su casa y mira hacia el patio, puede ver a su hijo mayor jugando al fútbol. Quiere detener el tiempo en ese momento, pero inexorablemente tiene que volver a la realidad. Y la realidad dice que ese hijo hace 20 años que no está. Se fue de manera inexplicable, cuando una bomba casera explotó en una de las avenidas centrales de El Alcázar y terminó de manera abrupta con sus sueños e ilusiones. Dos décadas después, las mismas preguntas que se escucharon ese 15 de octubre de 1998 siguen sonando, sin respuestas.

“Pelado” Brítez tenía 11 años y aspiraciones de ser futbolista profesional. Jugaba de media punta. Pero aparte de deportista era un chico alegre y solidario. El día en que el atentado explosivo lo mató, tenía en sus manos los pesos que le había dado el padre para entregarle a su maestra de cuarto grado, que iba a comprar las cosas para que sus queridos alumnos pudieran hacerle un obsequio a las madres en su día.

El Alcázar recuerda a Jorge Daniel Brítez, tal el nombre completo del chico, con una ermita. Y también desde el pensamiento. Todos en el pueblo, los que vivían en esa época y los actuales vecinos, saben quién fue el nene y cómo perdió la vida. Es una herida abierta, que sigue sangrando.

“A esta altura no creo en la Justicia. Creo que esto quedará impune”, lanzó Totó, quien dijo haber luchado durante años para el esclarecimiento del atentado. “Pasa que llegado un punto, uno se cansa”, admitió.

El hombre es portero en una escuela de la localidad desde hace dos décadas. Entró a trabajar allí luego de la muerte de su hijo mayor (tiene otros cinco, un varón y cuatro mujeres). “Pelado era un pan de Dios. Creo que desde arriba nos cuida a todos”, reiteró.

Para Don Jorge, el autor del atentado fue el médico peruano Hugo Fernando Salazar del Risco, enjuiciado en 2000 y absuelto, supuestamente por falta de pruebas. El Superior Tribunal de Justicia anuló ese fallo del Tribunal Penal Uno de Posadas y ordenó un nuevo juicio, que nunca hizo, porque el sospechoso escapó del país.

Salazar del Risco está en su país natal. Allí lo ubicó Interpol y hasta lo detuvo, pero como Perú no tenía convenio de extradición con la Argentina, no lo remitieron a Misiones, sino que lo dejaron en libertad.

De haber sido el médico, ¿qué lo motivó a poner una bomba casera frente a su casa? Dicen en el pueblo que fue un autoatentado, porque quería algo de promoción que empujara su incipiente carrera política. Es una hipótesis que nunca pudo ser cotejada porque el segundo debate oral nunca salió.

EXPEDIENTES, el programa policial y judicial de Misiones Online TV, viajó a El Alcázar y habló con Totó. Recordó a Pelado en su pueblo, con su gente. A 20 años, siguen llorando por él.