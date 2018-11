SuperFinalLibertadores: “El partido sí puede hacerse en Buenos Aires”, aseguró Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue muy claro al afirmar que la Ciudad de Buenos Aires está capacitada para garantizar la organización del River-Boca en el estadio Monumental, según se desprende de sus declaraciones en Radio Berlín.

“El partido puede hacerse en la Ciudad. Si debe hacerse, eso lo define la Conmebol. La prueba está en que dos semanas antes se pudo hacer en la Boca, que tiene calles más pequeñas, más intrincadas, entraron y salieron 60 mil personas y no hubo incidentes”, expresó Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ocultó el fracaso de la seguridad el pasado sábado: “Hubo una falla en el operativo de seguridad, lo dijimos con todas las letras. El hecho de que haya habido una falla en el operativo de seguridad no quiere decir que las fallas no se puedan corregir”.

Por ese motivo, expresó dando el ejemplo de los Juegos Olímpicos de la Juventud: “Dos semanas antes se organizó un operativo para más o menos la misma cantidad de gente en La Boca sin ningún incidentes. Y se pudo organizar. Así como se pudo organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde fueron un millón de personas”.

(Marca)