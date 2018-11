SuperFinalLibertadores: “Angelici vení a jugar el partido”, el desafío de D´Onofrio al presidente de Boca

Desde Mar del Plata, en la previa del cruce por semifinales de Copa Argentina entre River y Gimnasia, Rodolfo D´Onofrio habló con los medios y se mostró muy molesto por la posición que tomó Daniel Angelici ante la Conmebol, luego del “pacto de caballeros” que habían firmado el último sábado en el Monumental junto a Alejandro Domínguez.

“Si el presidente de Boca me está mirando… Terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer”, desafió el mandatario Millonario, quien además pidió la mediación del presidente de la nación para dejar el conflicto atrás. “Le pido que nos convoque a todos, a la dirigencia, a los técnicos o a los jugadores y nos saquemos una foto”.