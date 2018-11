Federal A: Crucero del Norte cayó contra Sarmiento de Resistencia y complicó su clasificación

El Colectivero tuvo un flojo segundo tiempo, no pudo aprovechar la localía, perdió contra el conjunto chaqueño por 2 a 1 y salió de la zona de clasificación.

Aún quedan dos finales, pero la clasificación de Crucero del Norte a la siguiente pase tuvo un duro revés esta noche en Santa Inés.

Por la a 16ª fecha del certamen, el Colectivero no pudo aprovechar la localía y cayó contra Sarmiento de Resistencia por 2 a 1 en el Estadio Comandante Andrés Guacurarí.

De esa forma llegó el gol para el conjunto de Santa Inés. La ofensiva comenzó por derecha, la pelota terminó en los pies de Iván Molinas por izquierda, quien asistió a Federico Martínez y el delantero estampó el 1 a 0 a los 28′.

El comienzo del complemento fue similar al del la etapa inicial, con Sarmiento imponiendo condiciones, aunque, a diferencia de los primeros minutos, El Decano no perdonó. De un tiro libre en su campo de juego, Luis Silva quedó mano a mano con Marcos Arguello y el ex Guaraní no perdonó. De esa manera el partido se ponía 1 a 1 a los 54′

Con el correr del reloj, ambos equipos tuvieron chances como para llevarse los tres puntos. La más clara para los de Garupá la tuvo Marinucci, quien mano a mano, eludió al portero, pero luego le erró al arco. Aún así, Sarmiento se aprovechó de las imprecisiones de Crucero en el medio, merecía más y sobre el final se quedó con un justo triunfo gracias al tanto del paraguayo Ronald Renato Huth quien aprovechó la pasividad de la defensa de Crucero en un tiro libre.

Con este resultado, el Colectivero se quedó en el quinto lugar con 20pts en la zona 4 y ahora peleará mano a mano la clasificación contra San Jorge, por un lugar en la siguiente fase. Los tucumanos ocupan el cuarto y último lugar de clasificación a la siguiente instancia, pero tienen mejor diferencia de gol.

De esta manera, el conjunto dirigido por Sandro Bárbaro afrontará los dos encuentros que le quedan, atento a como le vaya al “Expreso”. El equipo misionero enfrentará como visitante en la próxima jornada a Altos Hornos Zapla de Salta, el 2 de noviembre y cerrará su participación en la primera rueda del torneo recibiendo a San Martín de Formosa, donde buscará sellar su pase a la siguiente ronda.