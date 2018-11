Denuncian la presencia de un “médico trucho” en el Hospital de Dos de Mayo

La denuncia fue realizada por el ex concejal de esa localidad, Oscar “Koki” Lorenzo, quien en Radio Libertad aseguró que durante un mes el Hospital de Dos de Mayo contó con un profesional que no era tal. Se trataría de Javier Galez y según palabras del ex Concejal “es un estudiante de medicina que no está ni colegiado y que el título que presentó es trucho”, afirmó.

Oscar “Koki” Lorenzo. Radio Libertad.

Oscar Lorenzo manifestó que el “impostor” habría conseguido trabajar en el Hospital de Dos de Mayo, a través de la recomendación que el intendente, Jorge Kappaunn, realizó ante el director del nosocomio, Miguel Ángel Rulof.

Además agregó que, según sus averiguaciones, el falso médico Javier Galez, también habría trabajado en San Vicente y Aristóbulo del Valle, siempre dentro de la salud pública. “Atendió, hacía guardia, atendía gente a domicilio, recetaba medicamentos. Yo hablé con familiares de pacientes que vió este señor y lo calificaron como alguien “muy buenito”, pero no por ser buena persona significa que sea buen profesional”, contó el ex Concejal.

“Este señor presentó su título en fotocopia y luego de trabajar un mes y a la hora de realizar las liquidaciones, se le solicitó la documentación original, sin embargo él se mostraba siempre con excusas, por ello se pidió informe al Colegio Médico de Córdoba, lugar en el que él estudió”, contó Lorenzo. Desde el órgano que nuclea a profesionales de la salud informaron que la matrícula con la cual ejercía Javier Galez era en realidad perteneciente a otro médico. Por otra parte, aseguró que hubo más irregularidades, ya que el título presentado por Galez certificaba con fecha en el año 2000 que él se había recibido, sin embargo, desde la casa de estudios cordobesa, informaron que hasta el día de la fecha Galez aún adeuda materias, por ende nunca se habría recibido y se encontraría ejerciendo la profesión de manera ilegal.

Por otra parte y según afirmó Lorenzo, los enfermeros del hospital notaron ciertas actitudes por parte de Galez que no se condicen con un supuesto profesional, ya que a la hora de recetar o realizar ciertos procedimientos se mostraba inexperto e inseguro.

Lo cierto es que Galez desapareció del pueblo de la zona centro de la provincia de Misiones y asimismo, el ex concejal Lorenzo afirma que el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Walter Villalba, ya se encuentran al tanto de esta situación. “No puede haber un margen de error en materia de salud, y más aún en el hospital público que siempre fue orgullosamente sinónimo de calidad en la prestación”, finalizó Oscar “Coki” Lorenzo.