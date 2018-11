Comerciantes brasileros de frontera también se sienten perjudicados por la tiendas francas

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social del Foz de Iguazú (Brasil), Mario Camargo, explicó que el sistema de “Lojas Francas” o tiendas francas está muy avanzado con una reglamentación que permite a quienes tengan un sistema informático en línea con las autoridades tributarias vender productos brasileros sin impuestos en localidades fronterizas, que en el caso de la frontera con Argentina sería en Foz de Iguazú, Dionisio Cerqueira, Porto Xavier, Sao Borja y Uruguayana.

En diálogo con LT17 Radio Provincia, el dirigente comercial brasilero comentó que “hace tiempo que estamos trabajando encima de este tema y ahora está todo reglamentado, normativa de shopping de marzo de 2018, se reglamentó y se empezó a trabajar. Los interesados tienen que tener un sistema de informática para estar conectados con los sistemas del Gobierno, está todo listo”.

Agregó que, “se dio un debate muy fuerte porque es un modelo único en el mundo, no existe uno similar, no es un “dutee free”, no es una zona franca, es un régimen especial. Lo que debatimos mucho acá es que justamente se permite la comercialización de productos nacionales. La “loja franca” o tienda franca podrá que comercializar producto nacional”, destacando que la desventaja de los demás comercios es muy grande y ejemplificó que, “uno tiene un producto, zapatos, botas, femenina, masculina que está siendo comercializado dentro de la tienda franca sin impuestos, compitiendo con aquel que está instalado y paga tributo”.

Consultado sobre si hay algún límite para comprar, especialmente de los potenciales clientes argentinos, recordó que la cuota para comprar es de 300 dólares, “más de 300 dólares tiene que pagar tributo y para los extranjeros, principalmente los argentinos, Paraguay, Uruguay que vengan a comprar a la tienda franca tiene un pequeño problema porque se va a tributar acá y cuando retornas a tu país si pasó los 300 dólares debe tributar en su país, lo ideal es no pasarse del límite”.

Si bien en un momento Camargo dijo que solo pueden vender productos nacionales de Brasil, admitió que pueden vender productos industrializados de todos los rubros, “están haciendo una investigación para abrir una tienda para vender solamente vino argentino, va a vender vino sin impuestos que va a ser una competencia para los instalados acá en Iguazú que pagan tributo”.

Volvió a mostrarse preocupado, no solo por la situación de los comercios brasileros que no ingresan al sistema sino también de la situación del otro lado de las fronteras, “nos preocupa porque somos una discusión trinacional, discutimos con Paraguay, discutimos con Argentina, incluso con la Cámara de Comercio de Iguazú, fui dos veces para hablar a ver si podemos atenuar el impacto, nosotros no queremos que este modelo traiga un desequilibrio en la economía de frontera”, para agregar que “estamos habituados a la competencia del Dutch Free, con Paraguay, ahora de producto nacional nos preocupa mucho y tuvimos discusiones para llegar a tener un equilibrio”.

Sobre la posibilidad de que se suspenda, confirmó que ya existe una ley, “está todo organizado, estamos intentando parar un poco” y relató la situación que se da en la localidad que ya viene aplicando este sistema en la frontera con Uruguay, que es donde se inició, “empezó allá con Uruguay donde hace una competencia muy grande porque tiene una ruta, los comerciantes de allá se vieron muy perjudicados con esta competencia que hace. No es un destino turístico es un destino de compras los fines de semana, feriados, de toda la región van allá para comprar”.

