A un año de la desaparición de Nancy Scher: “La versión más fundamentada que tenemos es que está muerta”, sostuvo su hermano

Desde el 26 de noviembre del 2017 que no se sabe absolutamente nada sobre el paradero de Delia Nancy Scher, la mujer de 50 años que vivía en Jardín América y que cuya desaparición envuelve en rumores a su marido Pedro Reis. Para familiares y vecinos es él el responsable de que no se la haya vuelto a ver. Sin embargo, la justicia no encontró ninguna evidencia firme y la culpabilidad de Reis es sostenida solamente por rumores del pueblo. La familia no se resigna, pero cada vez tienen más presente la idea de que nunca volverán a ver a Nancy con vida.

César Scher. Red Ciudadana.

La última vez que vieron a Nancy con vida, fue un 24 de noviembre por la avenida Antártida Argentina de Jardín América. Sobre esa calle y a no muchas cuadras del acceso a la ciudad vivía ella con su marido, Pedro Reis. Ambos tenían, según cuentan desde su entorno, una relación afectiva en la que las demostraciones de cariño eran una constante. “Siempre íbamos de la mano, nos dábamos besos. Además nos gustaba mucho pasar la noche en los bailes de música cervecera, nos llevábamos muy bien”, cuenta Pedro Reis, jactándose del cariño que demostraban en sociedad.

Pero el matrimonio de Pedro y Nancy no era precisamente un lecho de rosas, ya que según cuenta él, la relación venía atravesando una crisis y todo indicaba que su mujer estaba engañándolo.

Un 26 de noviembre los familiares tuvieron su último contacto con Nancy a través de una llamada telefónica. 15 días después Pedro Reis realizó una exposición por abandono de hogar. Pedro primero dijo que ella se fue por su cuenta. Deslizó que pudo haberse marchado con un presunto amante al que conoció por las redes sociales. Después cambió de hipótesis. Sostuvo que su esposa fue secuestrada.

Pasaron 3 meses desde que se hizo la denuncia hasta que la justicia comenzó a investigar. La Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (S.A.I.C.) tomó cartas en el asunto y pusieron la lupa sobre Pedro Reis, ya que sus versiones tendían a contradecirse o no tener fundamentos. Allanaron dos veces y hasta con pruebas luminol la casa que compartía el matrimonio, sin embargo no se encontró ninguna pista que tenga que ver con la desaparición de la mujer y que comprometa al esposo.

Hasta el día de hoy, a más de un año de su desaparición, no hay novedades de qué pudo haber pasado con Delia Nancy Scher. “Al pasar un año, si hubiera sido como los primeros dichos de Reis indicaron, al año ella ya se hubiera presentado ante sus hijos, el juez o alguien, pero como eso no ocurre, cada vez se ahonda más la teoría que nosotros sostenemos, al igual que la sociedad de Jardín América en su conjunto, y es que Nancy está muerta” sostuvo su hermano César Scher.

