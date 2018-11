“Rocío Santa Cruz no va a quedar detenida ni ahora, ni más adelante”, dijo su abogado y culpó a los periodistas de la condena

Eduardo Paredes, es el defensor de la abogada y ex Miss Argentina, Rocío Santa Cruz quien fue condenada por el delito de “homicidio culposo” a 4 años de cárcel de cumplimiento efectivo, a cumplirse cuando la sentencia quede firme. “Lo que se buscaba era que no quede detenida, era difícil la absolución en el contexto de los medios porque eso influye. Rocío no va a quedar detenida ni ahora, ni más adelante”, aseveró. Apuntó además contra los periodistas que cubrieron el caso, contra Canal 13, contra la Fiscal y aseguró que “el hombre aportó lo suyo para su muerte, no estaba sentado tomando mate. Estaba conduciendo alcoholizado, sin casco y sin luz trasera”.

Eduardo Paredes en Radio Libertad.

La abogada fue condenada por la muerte del inspector municipal, Ramón “Topo” Cabrera (52) a quien embistió en enero del 2016 cuando conducía en estado de ebriedad. “La sentencia será anulada o reformada. Si la resolución es correcta Rocío Santa Cruz no irá presa nunca”, dijo Eduardo Paredes.

El abogado dijo entender al Juez Jiménez y recordó que es el mismo juez que excarceló a los transportistas Fabio y Luci y luego fue denunciado penalmente por ello. “En un contexto así a puerta cerrada todos saben que fue mal sentenciado”, sostuvo Paredes.

Para el abogado “los medios tienen influencia y por más que no tengan una línea del medio, fueron los chicos que cubren”, acusó Paredes, en directa alusión a los periodistas que cubrieron el proceso. “Se formó y creó un estereotipo de esta mujer y el mensaje es muy malo porque el hombre iba alcoholizado, sin casco, sin luz trasera y era funcionario público”, señaló. Agregó que “entonces deberían suspender las campañas para que se use casco, de que la gente tenga la moto en condiciones y que no ande alcoholizado”, dijo. Asimismo Paredes afirmó que “si Rocío puso un punto, este hombre puso dos puntos”.

“Se sentenció así, porque el caso se construyó públicamente así, desde que Canal 13 empezó con este caso, asociando el nombre de ella y demás”, expresó.

Eduardo Paredes dijo estar sorprendido por el odio que le tenían los periodistas a Rocío Santa Cruz, principalmente las mujeres. “Vamos a tener que dar un seminario”, manifestó. Insistió en que el modo que los medios construyeron el caso influyó en el Poder Judicial. “Es increíble que se hagan campaña y este hombre conducía sin casco, alcoholizado, la moto no tenía luz trasera”, expresó.

También le dedicó algunas críticas a la Fiscal del caso. “Como no va a explicar a la familia la responsabilidad del padre. Los hijos son víctima siempre, pero el padre aportó lo suyo para su muerte. No estaba sentado tomando mate, estaba conduciendo alcoholizado, sin casco y sin luz trasera”, manifestó…. “El alegato de la fiscal fue malísimo. Muy malo”, remarcó.

Reclamó además que solamente mostraron una campana y no que el inspector iba alcoholizado. “Siempre se vio solamente que Santa Cruz estaba alcoholizada y huyó”, cuestionó el abogado.

Paredes dijo además que no se probó nunca que Rocío Santa Cruz estuviera alcoholiza. “Ella no estaba alcoholizada”, afirmó.

Finalmente dijo que Rocío Santa Cruz puede manejar si quiere pero entregó su licencia de conducir. Reiteró además que “el hombre está muerto porque aportó mucho de él… La muerte no se produce porque ella estaba alcoholizada sino porque no tenía casco…el alcohol no es un elemento determinante”, dijo.