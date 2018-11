Karina La Princesita brilló anoche en el Anfiteatro de Posadas ante un fervoroso y multitudinario público

Por más de una hora y media la Princesita mostró porqué sigue vigente y fiel a su público se cantó todo. El calor no menguó las ganas de miles de mujeres,- y alguno que otro hombre- que cantaron a viva voz sus canciones. Entre los clásicos no faltaron, Haría trampa, Jamás, No se toca, Hasta el fin del mundo, Me voy a acostumbrar, Miénteme, Dime quien, Te quise olvidar, Quítame, La manipuladora, Fuera, Cuando una mujer, Con la misma moneda, las canciones de su nuevo disco, – No soy tu juguete, Ya te olvidé, Todo de mi y Se te nota – y hasta un momento a la carta donde el público eligió el repertorio. Feliz de volver a la tierra colorada se lució en el escenario, se divirtió y dejó a todos felices.

En la noche de ayer, en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, más de 2 mil personas bailaron y cantaron junto a Karina que llegó a la tierra colorada presentando su último trabajo discográfico titulado “Mujeres”. La Princesita, quien subió al escenario a las 22 horas, puso a mover al público con sus mejores éxitos en un show que se extendió hasta las 23:45 horas.

El espectáculo estaba previsto para el viernes 2 de noviembre pero tuvo que postergarse debido a las inclemencias del tiempo. Anoche, a pesar de las probabilidades de lluvias, el tiempo acompañó y la gente pudo disfrutar de un recital a pura música. En medio del show, la cantante se detuvo a saludar y charlar con su público, y también recibió numerosas muestras de afecto por parte del mismo. Posteriormente, invitó a un gran fanático para que subiera a tocar con ella al escenario.

Además de repasar sus canciones más exitosas a pedido de la gente, Karina llegó a Misiones a presentar su último disco dedicado especialmente para ellas. El álbum “Mujeres” es el resultado de un trabajo minucioso en el que la artista estuvo completamente involucrada en cada una de las piezas que lo componen. El disco cuenta con 13 canciones, 3 de su propia autoría, y suma a talentosos músicos y compositores.

La discografía es producida en el país y está bajo la distribución a nivel nacional e internacional de “DBN”, Distribuidora Belgrano Norte. A través de sus letras, La Princesita busca crear conciencia sobre la situación que viven muchas mujeres con distintas situaciones de infidelidad y mentiras.