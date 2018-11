El Concejo Deliberante de Iguazú no restituiría la banca al concejal Llamas como lo dispuso la Cámara de Apelaciones

Argumentando la independencia de poderes, el presidente del Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, Juan José Raimundi, se negaría a aceptar el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Eldorado que ordenó restituir en su banca al destituido concejal del PRO, Gabriel Llamas.

Gabriel Llamas. LT4

En una entrevista con LT 17 Radio Provincia, este martes el mismo Llamas admitió que desde el la presidencia del Concejo Deliberante ya hicieron saber cuál sería su postura frente al fallo judicial el segunda instancia.

Explicó brevemente como se desarrollaron los hechos hasta llegar a esta instancia, como ya lo hizo desde el lunes, dijo que luego de su destitución, los primeros días de octubre y del fallo a su favor del juez de Iguazú, “la Renovación por órdenes del intendente Claudio Filippa decidió apelar esa medida y la apelación llegó a la Cámara de Eldorado que el día viernes resolvieron los tres camaristas de la ciudad de Eldorado por unanimidad que quede firme la primera medida del juez y también rechazó categóricamente, porque faltaba argumento jurídico, la apelación presentada por el Concejo de Puerto Iguazú e hizo cargo al Concejo Deliberante del pago y las costas de todos los gastos que ha generado este proceso”.

Explicó Llamas que la cámara modifico el efecto de la Resolución en la cual “la primera después de la apelación fue de efecto suspensivo y ahora lo modifica a efecto devolutivo que quiere decir que me tienen que reincorporar a la banca y luego pueden seguir apelando a instancias mayores como el Superior Tribunal de Justicia”.

Agregó el edil que la Resolución no les da margen de que no lo restituyan en el plazo de 48 horas “hoy fue notificado el Concejo que ya salió a dar públicamente su postura diciendo que ellos no van a obedecer porque es un poder totalmente independiente y bueno, vencidos los plazos entraríamos ya en el fuero penal, denunciando al presidente del Concejo por desobediencia judicial si llega el día jueves y no cumplen con lo dispuesto”.

Consultado por los hechos de violencia de genero que se dieron en los últimos días y la situación que se vive en Puerto Iguazú, en el contexto de la denuncia realizada días pasados por la periodista, Norma Devecchi, que involucra al intendente Filippa, Llamas dijo que las cifras en Iguazú son tan altas como en toda la provincia refiriéndose, además, a otras causas que involucran al intendente.

“Se habla de la imputación por las facturas truchas, hay un pacto de silencio junto al ex intendente, (Marcelo Sánchez) no dijeron nada al respecto, lo de la periodista que tomo estado nacional, pero es la postura de Filippa, se sabe que se maneja de esa forma con mucha gente, este es un capitulo que salió a la luz pero es su conducta normal, él está procesado por violencia familiar, de género, en un prontuario bastante importante”, se explayó Llamas.

Agregó que, “ayer pude hablar con Norma Devecchi y me conto que por suerte tiene custodia las 24 horas, lo que paso con ella amerita que le den la mayor protección posible, más viniendo del intendente y como él se maneja por los antecedentes que tiene”, para insistir específicamente sobre los casos de violencia de género que, “sí, hay muchos casos de violencia de género, los datos son realmente alarmantes”.

Admitió finalmente que el Concejo Deliberante es, “en definitiva un poder independiente pero para otras instancias existe la justicia, se da en todos los ámbitos, pero lo que está pasando en Iguazú marca un antecedente muy importante, pasa por lo político pensando en el futuro político muy oscuro que le espera a Filippa, los vecinos ya están llegando al hartazgo”.

