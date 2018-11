Paro de transporte: cómo afectará a colectivos, trenes y subtes

Será de 4 a 7, con asambleas en los lugares de trabajo. Es contra el impuesto a las Ganancias.

En las primeras horas de la mañana del martes habrá complicaciones para viajar en la Ciudad. Será por el paro de transporte a nivel nacional, convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Entre las 4 y las 7 de la mañana habrá asambleas en los lugares de trabajo. Y aunque los servicios se restablecerán a las 7, desde la CATT informaron que recién a las 10 quedarán completamente normalizadas las frecuencias.

La protesta es a nivel nacional, ya que la CATT reúne a la mayoría de los sindicatos del transporte. Y responde a que la mayoría de los gremios se ve afectado por el Impuesto a las Ganancias.

“Ganancias es un tema que siempre vuelve a la agenda como resultado de una gestión económica que lo único que ha hecho es construir un ‘frankenstein tributario’, que no solamente nos mete la mano en el bolsillo a los trabajadores, sino que atenta contra la producción y contra la generación de trabajo”, señaló Juan Carlos Schmidt, secretario general de la CATT y del sindicato de Dragado y balizamiento.

Por eso, se sumarán los colectiveros de la UTA, los maquinistas de trenes de La Fraternidad, Camioneros, Aeronavegantes, Dragado y Balizamiento, Guincheros y Señaleros Ferroviarios.

En la Ciudad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumará con los colectiveros. Mientras que en el subte, aunque es el gremio que tiene personería y representación legal, está enfrentado con los metrodelegados, que cuentan con mayor representación real entre los trabajadores. El subte comienza a prestar servicio a las 5.30 en todas las líneas.

Hasta este mediodía, no estaba del todo claro lo que ocurriría con el servicio bajo tierra. La Agrupación Gremial de Trabajdores del Subte y el Premetro (AGTSyP) no es parte de la CATT, por lo cual no se sumará a la medida. Sin embargo, puede ser que trabajadores afiliados a UTA sí quieran hacerlo y el servicio sufra complicaciones.

Se prevé que el mayor pico de conflicto se produzca entre las 7 y las 10, cuando comiencen a restablecerse los servicios y la gente intente viajar.

En la Ciudad de Buenos Aires también se verá afectada la operación aérea, que sumará tres horas más al paro que este lunes paralizó más del 80% de los servicios.

Entre los taxistas, se sumará a la protesta el sindicato de peones, que responde a Omar Viviani. La Federación de conductores, por su parte, no integra la CATT, igual que las agrupaciones que nuclean a conductores de remises. (Clarin)