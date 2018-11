La Cámara de Apelaciones restituye la banca al concejal Llamas de Iguazú

La cámara de apelaciones de Eldorado se expidió este viernes y notificó al concejal Gabriel Llamas que dispuso la restitución inmediata de la banca al edil del PRO, además de dictaminar que deja sin efecto todo lo actuado retrotrayendo la situación al día 2 de septiembre cuando fue destituido llamas.

En diálogo con Misiones On Line, Llamas comentó que la Cámara de Apelaciones de Eldorado, “se expidió el viernes, hoy (lunes) nos fuimos a notificas y lo que decidió es rechazar la apelación del Concejo Deliberante de Iguazú y deja firme la primera sentencia del juez de Iguazú, Pedro Fragueiro, es decir la medida cautelar de restituirme con efecto devolutivo, no le da más lugar a ellos a que no me restituyan, pueden seguir apelando al Superior Tribunal de Justicia, pero conmigo en la banca, hay plazo y también ordena que los costos y gastos del proceso lo abone el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú”.

Comentó que no sabe cuándo se notificará al Concejo, estimando que “hoy le notificaban al domicilio que fijaron en un estudio de abogados de Eldorado a más tardar mañana (martes), de ahí en más el concejo tiene un plazo de 48 horas y entre miércoles o jueves tendrían que tener la sesión lista”.

Además, resaltó que la Cámara de Apelaciones de Eldorado ratificó el plazo inicial que había dado la cautelar del juez de Iguazú que era de 48 horas, “o sea que si lo notifican mañana el jueves ellos tienen que informar al juez de cómo me restituyeron, porque la resolución dice que en 48 horas e informar cómo fue y agrega lo que dictamino la Cámara que vuelve todo atrás al día 2 de septiembre, tanto mi cuestión laboral como todo lo demás”.

