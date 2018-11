“Fue una desgracia que me tocó a mi, no tuve intención”, dijo Rocío Santa Cruz antes del fallo

A sala llena, se realiza la ultima audiencia del juicio oral y público a Rocío Santa Cruz, (33), acusada de haber atropellado y matado al inspector de tránsito municipal de Posadas Ramón “Topo” Cabrera, el 31 de enero de 2016.

“Nunca tuve intención, fue un accidente, no otra cosa. Es una desgracia que le puede pasar a cualquiera, me pasó a mi. En el juicio pude exponer mi verdad”, dijo la acusada en sus últimas palabras antes del fallo.

“Quisimos acercamos con el resarcimiento económico, no se pudo y llegamos a esta instancia”, añadió y agradeció que en el proceso se haya respetado la Constitución.

La sentencia del juez César Raúl Jiménez se conocerá a las 10.30.

Los familiares de Cabrera, entre ellos su mujer Irene y su hijo, están en primera fila, a un metro de la acusada.

Como en todo el debate, Santa Cruz le dio la espalda a los presentes en la sala de debates de los juzgados correccionales. Es asistida por sus abogados Eduardo Paredes y José Luis Rey.