El ex Legionario español se tomó una cerveza que le duró dos horas antes de ser detenido en Misiones

Sin ofrecer resistencia y con una cerveza en la mesa que había pedido hace casi dos horas, así fueron los momentos previos a la detención de José Luis Gallego Sánchez, el ex militar español acusado de matar a su pareja en ese país. Lo buscan de Interpol y con colaboración de la Policía Federal y apoyo logístico del Comando Radioeléctrico de Posadas, se pudo dar con el sospechoso en la tarde noche del sábado en un local de comidas, más conocido en la zona de la Terminal como un buen lugar para una parrillada.

Apenas marcaban las 18 horas del último sábado cuando un hombre común sin nada en particular más que algunos tatuajes, llegó a una conocida parrilla ubicada sobre avenida Santa Catalina de Posadas. Justo frente a la Terminal de ómnibus. Pidió una cerveza y se sentó afuera, como esperando a alguien o simplemente esperando que pase el tiempo. Una botella de cerveza es lo único que pidió y luego de casi dos horas, cuando el sujeto seguía en la misma mesa, lo fueron a detener.

Después se supo que era José Luis Gallego Sánchez, un ex Legionario español que está acusado de matar a su pareja de varios cuchillazos, motivos por los que habría escapado de su país. La búsqueda en Argentina se inició cuando funcionarios de la División Investigación Federal de Fugitivos — el 6 de Septiembre de 2018 — tomaron conocimiento de la presencia en nuestro país de un ciudadano español que había huido de ese país tras haber cometido un crimen violento.

De inmediato, se abrió un mutuo, fluido y permanente intercambio informativo con nuestros pares de la OCN-Madrid (Interpol España) y los investigadores de la Guardia Civil Española, estableciéndose que, en efecto, Gallego Sánchez era un fugitivo de la justicia española, buscado por la comisión de un homicidio.

Con gran celeridad, la OCN-Madrid insertó en los sistemas de la Organización Internacional de Policía Criminal — OIPC — INTERPOL, la correspondiente notificación de índice rojo (captura internacional), posibilitando así su arresto en la República Argentina.

Los primeros pasos de la búsqueda permitieron establecer que el homicida había ingresado de manera legal a la Argentina en un vuelo comercial, ya que para ese momento no se encontraba inserta la orden de detención en los sistemas informáticos de la organización. A su vez, se determinó que había estado alojado por tres días en un hotel de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

El intercambio y análisis informativo llevado adelante por las OCN-Madrid, la Guardia Civil Española y la OCN-Buenos Aires fue determinante para arribar con éxito a la localización del prófugo, tras dos meses de inteligencia, en la ciudad de Posadas.

Pese a que no había sido visto por la zona antes, no descartan que la frecuentaba o estaba alojado en algún inquilinato cercano. Tal vez simplemente estaba por arribar un micro, son hipótesis que ahora serán investigadas. Fuentes consultadas por Misiones Online, dijeron que cuando el hombre se sentó a consumir esa mencionada cerveza, lo hizo con la mayor tranquilidad del mundo y como no había mucho movimiento en el comercio, nadie notó que pasaba algo raro. Con el correr de los minutos, la zona se llenó de policías de todos los colores, literalmente, así fue la descripción de un testigo. Dos personas de civil se sentaron a dialogar con el hombre y luego de algunos minutos, ya vinieron otros a esposarlo y llevárselo detenido. Le confiscaron un celular y algunas pertenencias. Pero no ofreció resistencia.

El caso

José Luis Gallego Sánchez, de 40 años, está acusado de haber asesinado a su pareja, hecho cometido el 2 de septiembre de 2018 en el domicilio que ambos compartían en la ciudad de Castellón, España.

En esa oportunidad, autoridades españolas hallaron el cuerpo sin vida de Eva Bou Flor, el que presentaba profundas heridas cortantes provocadas por un arma blanca, de tal magnitud y gravedad que terminaron por ocasionar su muerte.