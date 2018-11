Condenaron a Rocío Santa Cruz a cuatro años de prisión efectiva por la muerte del inspector municipal

Irene Pare escuchó el fallo judicial por la muerte de su marido, Ramón “Topo” Cabrera (52), con los ojos cerrados, tal como lo hizo cuando Rocío Santa Cruz (33) ensayaba una tibia admisión de su culpa, donde no se oyó en ningún momento un pedido de perdón. Rodeada de sus familiares se anotició de la decisión de juez Correccional y de Menores Dos, César Raúl Jiménez, quien condenó a la abogada y a la ex Miss Argentina a por el delito de “homicidio culposo” a 4 años de cárcel de cumplimiento efectivo, a cumplirse cuando la sentencia quede firme.



El debate oral y público había empezado el 15 de noviembre y tuvo otras tres audiencias, aparte de la este lunes, donde se conoció el veredicto.

Además de la prisión efectiva, Jiménez resolvió inhabilitar a Santa Cruz para conducir por espacio de 10 años.

A las 11.15, leyeron el fallo. La familia de Cabrera, Irene y sus tres hijos, se mostraron conformes con la decisión.

La fiscal María Laura Álvarez había pedido en su alegato cinco años de encierro para la abogada, en tanto que los defensores particulares Eduardo Paredes y José Luis Rey, la absolución o el mínimo de la pena por homicidio culposo.

“Nunca tuve intención, fue un accidente, no otra cosa. Es una desgracia que le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí. En el juicio se pudo exponer mi verdad”, dijo la acusada en sus últimas palabras antes del fallo.

“Quisimos acercamos con el resarcimiento económico, no se pudo y llegamos a esta instancia”, añadió y agradeció que en el proceso se haya respetado la Constitución.

Santa Cruz reiteró que no pudo acercarse a la familia de la víctima y que pensaba hacerlo si aceptaba el dinero que había ofrecido como resarcimiento. Los 400 mil pesos y 600 mil después fueron rechazados de plano por los Cabrera.

La estrategia de la defensa de negar el hecho de que la ex Miss Argentina estaba ebria, de rechazar que se movilizaba a una velocidad no apta al momento del choque y de cargar con la culpa a la víctima, porque estaba alcoholizada, no funcionó. Para Jiménez, Santa Cruz mató al motociclista por negligencia e imprudencia.