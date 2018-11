Análisis semanal: Un país sin rumbo, con recesión económica, inflación e incertidumbre política

En una semana que quedará marcada triste y escandalosamente por la violencia y lo extradeportivo, en la que se debió postergar la gran final de la Copa Conmebol Libertadores por la agresión al equipo de Boca Juniors mientras llegaba en micro a la cancha de River Plate, las variables de la economía y la política argentina tampoco dieron buenas noticias al Gobierno Nacional de Cambiemos.

En materia económica, el dólar que desde el martes (el lunes no hubo actividad cambiaria por el feriado) mostró una tendencia alcista de unos pocos centavos diarios, el viernes pegó el salto y se incrementó $ 1.07 cerrando a $ 38,50 logrando así la mayor suba diaria desde septiembre, con lo que enciende una luz de alarma en la política monetaria que lleva adelante el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, por la presión que significa esta suba en las expectativas de inflación que sigue en niveles insostenibles.

En este escenario se conocieron cifras del INDEC que aumentan la preocupación de los observadores económicos, el retroceso del 5,8% interanual de la economía indica que se entró nuevamente en recesión al acumular resultados negativos por seis meses seguidos. La actividad económica en conjunto bajó en el noveno mes del año debido a la menor producción industrial, el retroceso en el consumo, la construcción y el transporte, de acuerdo a lo informado por el INDEC.

La presión cambiaria del viernes no se produjo porque salieron a comprar dólares la vecina y el cadete, como dijo en algún momento el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sino porque los fondos de inversión que juegan por varios millones de dólares no renovaron las Lebacs, licitadas ése día y se posicionaron en la moneda norteamericana lo que significa, además, fuga de capitales y descenso de las reservas del BCRA que están observando seriamente hasta los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Debido a la estabilidad cambiaria que mantuvo la moneda norteamericana bastante tranquila durante casi un mes el Banco Central había comenzado a bajar tímidamente la tasa interés de referencia, que es la que paga por las Lebac y Leliq que llegó esta semana al 60%, pero con el salto del viernes, la gran incógnita es que hará Sandleris la próxima licitación de estos derivados financieros.

Mentiras verdaderas

Así las cosas, el momento político del presidente Macri sigue empeorando y la gente, principalmente en Buenos Aires donde está uno de sus mejores anclajes electorales, empezó a notar el montaje mediático armado para proteger la gestión. Montaje que no solo maquilla los desaciertos económicos en lo macro sino también mintiendo en temas graves como la inflación real que, de acuerdo a lo estimado por consultoras privadas, superaría ampliamente el 50 por ciento.

Se suman a estas situaciones, desfavorables para el oficialismo, la revelación que hizo esta semana el financista Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI conocida como “la Rosadita”, al afirmar cuando declaró en el juicio oral de la denominada Ruta del dinero K que el sindicalista Luis Barrionuevo y el periodista Jorge Lanata le “llenaron la cabeza” para que declare en contra de Cristina Fernández en el programa Periodismo para Todos y en la causa judicial. Se trata de una de las tantas causas que se le iniciaron a la ex presidenta desde la sede del fuero penal federal en Comodoro Py, donde los principales acusados son Lázaro Báez y sus hijos, habiendo declarado el fiscal la “falta de mérito” a CFK, desvinculándola de la causa, aunque hay una apelación de la Oficina Anticorrupción que comanda Laura Alonso.

Como si fuera poco, también en el curso de la misma semana, se conoció que la investigación judicial comprobó que las supuestas cuentas en el exterior a nombre del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina, Máximo Kirchner y la ex ministra de Seguridad y actual diputada nacional Nilda Garré, que denunció Clarín con gran despliegue mediático en 2015, no existieron nunca. El actual diputado nacional y dirigente de La Cámpora y la ex ministra Garré fueron sobreseídos por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En el complicado laberinto político de Cambiemos, todo indica que quien también plantaría bandera y no continuaría en el espacio oficialista es el diputado Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Pensando que Mauricio Macri no llega a la reelección prefiere tomar distancia. Igual que los radicales a nivel nacional que lo están viendo débil a Macri y, como se dijo, no concurrieron esta semana por primera vez a una reunión de Gabinete. Ahora que más los necesita, lo empezaron a dejar solo, dijo un dirigente de tercera línea del Pro que está trabajando en el armado de una línea de jóvenes militantes pensando en un eventual recambio para el año electoral.

Tantas desconfianzas, hasta dejó espacio para las dudas acerca de la manera y oportunidad de comunicar el hallazgo del hundido submarino ARA San Juan, donde varias fuentes indican que desde el Gobierno se habría manejado la información del hallazgo del lugar del naufragio mucho tiempo antes.

La alternativa federal

En la oposición, lo más trascendente de la semana fue la reunión de Alternativa Federal que conformaron el senador Miguel Pichetto, el gobernador de Salta Juan Urtubey, el dirigente del Frente Renovador Sergio Mazza y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, a la que convocaron a otros mandatarios provinciales.

Un dato sobresaliente en la política misionera, es que entre los participantes del encuentro estuvo el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, además de los mandatarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán, entre otros gobernadores peronistas.

Aunque no hubo ninguna comunicación oficial ni documento sobre lo tratado en el encuentro, lo que trascendió es que se está buscando la construcción de un gran frente opositor para enfrentar a Cambiemos en la presidenciales del 2019, aunque la gran discusión sigue siendo, con Cristina o sin Cristina y, ahí como en todo el peronismo, las opiniones están divididas y si recurrimos a una obviedad habría que llamarlos a la reflexión y recordarles lo que dice su propia marcha, “los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos”.

Un hecho anecdótico que no hubiera tenido tanta trascendencia si no fuera por la situación crítica por la que pasa la mayoría de los argentinos por la debacle económica en un panorama de incremento del desempleo, la pobreza y la indigencia, además que el personaje pretende llegar a la presidencia, fueron las declaraciones del mandatario salteño Juan Manuel Urtubey en un programa de La Nación TV, donde aseguró que lo que gana como gobernador (una cifra cercana a los 100 mil pesos mensuales) no le alcanza, habría que preguntarle si sabe cuánto cobra por mes un jubilado que percibe la mínima, con las últimas mediciones muy por debajo de la línea de indigencia.

A todo esto, en una Buenos Aires blindada por las extremas medidas de seguridad dispuestas por el evento, este viernes comienza la reunión de presidentes del G 20 en la cual el gobernador de Misiones, por un especial pedido del presidente Macri, participaría en alguna de las reuniones del mandatario argentino con los líderes mundiales, donde esperan lograr las tan ansiadas inversiones que, hasta ahora, no fueron lo esperado por el líder del Pro.

Una administración sensata y prudente

En medio de esta crisis nacional, donde hasta los millonarios se quejan (Eduardo Constantini, dueño del barrio cerrado Nordelta y el MALBA dijo que ya no es billonario), Misiones se posiciona como una isla, gracias a una gestión inteligente que la llevó a ubicarse estratégicamente en un lugar donde no recibe tan directamente los golpes como otras administraciones provinciales que tuvieron que tomar deuda para enfrentar gastos corrientes. Con un área social bien atendida y brindando respuestas holgadamente en el área de la salud, con calidad y costo cero.

En sólo 15 días, el gobernador Hugo Passalacqua inauguró dos fábricas, emprendimientos privados con capitales del exterior, que ya generan empleo en Misiones, y en momentos en que en el país, las fabricas cierran en el Parque Industrial de Posadas se inauguraron y están ´produciendo, una fábrica de lámparas led de bajo consumo y un emprendimiento que producirá baterías de litio, equipos de almacenamiento de energía y en una próxima etapa una moto eléctrica que será ensamblada totalmente en Misiones.

Esa es la razón de que haya cierta satisfacción todavía en las familias misioneras, donde se vive un clima de paz en comparación con la parafernalia de otras provincias que han perdido muchos días de clases, viven con conflictos gremiales permanentes y no tuvieron los manejos ordenados como para enfrenta el pago del bono de fin de año a los trabajadores estatales.

Si bien este contexto del pago de un bono a los trabajadores de la administración pública, que incluyó hasta a los jubilados del IPS, (mientras que el Gobierno nacional ya aseguró que no habrá bono para los jubilados) con sueldos de estatales pagados en término, los planes “Ahora” en una muy buena articulación público privada hace que se viva el clima mencionado, los dirigentes de la Confederación Económica de Misiones (CEM) esperan ansiosos la visita del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien se convirtió en una pieza clave del gabinete nacional desde la restructuración que eliminó varios ministerios.

Si todo se desarrolla de acuerdo a lo programado Sica estará en Posadas el próximo martes para presentar en la provincia el programa Argentina Exporta, circunstancia que desde la CEM aprovecharán para solicitar al ministro un mejor acceso al crédito, la eliminación de retenciones a las exportaciones de las economías regionales, la aplicación del tan mentado artículo 10 de la Ley Pyme y medidas compensatorias ante la inminente apertura de zonas francas en ciudades fronterizas del Brasil.