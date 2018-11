A dos años de recibirse en la UNNE, 1048 abogados y escribanos reclaman que aún no les han entregado el título

Luego de 6 años de estudio, no pueden ejercer su profesión, matricularse en sus provincias, ni adjuntar su título en curriculum vitae.

Noelia Borges Anderson, Radio Libertad

Un total de 1048 abogados y escribanos recibidos de las distintas sedes de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, se encuentran afectados ya que a casi 2 años de recibirse, todavía no le han entregado sus respectivos títulos. “Imaginate lo que es estudiar 6 años y estar 2 años más para que te entreguen el título para ejercer la profesión,” explicó indignada Noelia Borges Anderson, una de las afectadas.

A pesar de tener todo el programa de la carrera aprobado y una constancia de título en trámite, los afectados no pueden ejercer la profesión libremente ya que no pueden firmar ni generar honorarios, matricularse en la provincia, ni adjuntar el título al curriculum vitae. Los afectados son de las sedes de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Las razones que le brindan desde la casa de estudio son desconcertantes. En primer lugar les dijeron que se habían jubilado dos personas de rectorado del Área de Títulos y que el personal suplente todavía no había recibido su pase a planta.

Otro de los pretextos que le brindaron a Borges Anderson, fue que “a partir de una resolución del Ministerio de Educación, los títulos ya no debían ser trasladados físicamente hasta Buenos Aires para su legalización y se lo debía hacer de manera digital por ello la facultad debía escanearlos y no tenían las herramientas para hacerlo. Al mismo tiempo para poder hacer la digitalización, la facultad debía confeccionar el analítico que no debía tener aclaraciones ni abreviaciones por lo que tuvieron que volver a hacerlo dado que la resolución era de febrero y rectorado informó recién en mayo”.

Algunos de los egresados tuvieron una reunión el 16 de octubre con el decano de la facultad donde les explicó estos argumentos y a partir de allí presentaron una nota de pronto despacho a rectorado quien contestó que los títulos serían entregados en noviembre.

El 9 de noviembre, sin novedades de la situación, un grupo de 50 estudiantes tomó rectorado donde fueron atendidos por la Secretaria Académica quien les volvió a dar las mismas explicaciones. El día de mañana, los afectados se reunirán con un abogado administrativista para presentar un amparo y una medida cautelar en la justicia, según explicó Noelia Borges Anderson.