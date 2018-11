La industria maderera del país analizó los “serios” problemas económicos que enfrentan en el 139 Congreso de FAIMA

De la apertura del 139º Congreso Maderero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), institución federal que representa al sector de la industria de base forestal desde hace 85 años en el país y nuclea a 28 cámaras empresarias en todo el territorio nacional, participó el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, el secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y el director Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, entre otros.

Las expectativas para los empresarios presentes estaban centradas en el mensaje del Secretario de Agroindustria, en un contexto de “serios” problemas económicos para la Pymes madereras y de preocupación sobre la planificación futura frente a las dificultades de los productores forestales en cobrar la millonaria deuda de planes forestales de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. Sumado a ello, la incertidumbre que se generó ante la noticia que corre riesgo la continuidad del incentivo forestal de no lograrse cerrar el año con la sanción del proyecto de prórroga y modificación de la Ley 25.080, ya que según adelantó el Senador Nacional por Misiones, Maurice Closs, y ex gobernador de la provincia, “no se trataría en la Cámara de Diputados en el presente período legislativo el proyecto”, cuando la normativa tiene fecha de vencimiento para enero de 2019. La conocida ley de “promoción forestal” otorga a la actividad de largo plazo un Aporte Económico No Reintegrable (AENR) según los planes forestales aprobados de los productores por superficie plantada lograda y beneficios fiscales a las empresas forestales. La deuda actual a nivel país se desconoce, pero entre Misiones y Corrientes estiman una deuda pendiente que ronda los 400 millones de pesos.

Sin embargo, según el comunicado de prensa emitido por la Secretaria de Agricultura, el secretario Etchevehere no habría hecho mención al respecto en su mensaje de apertura del Congreso Maderero, en la que estuvo acompañado por el presidente de FAIMA, Pedro Reyna, y representantes del sector foresto industrial y otras autoridades nacionales.

Etchevehere sí destacó en su discurso “la capacidad que tiene el sector, líderes que marcan tendencia mundial por el talento y la innovación en cualquier país que visitamos, por eso es importante para la Argentina que puedan expresar todo el potencial que tienen”.

“Desde este gobierno nos comprometemos a atender todas las necesidades de esta importante cadena. Y lo hacemos a través de las mesas de competitividad, que en este caso lidera el presidente (Mauricio) Macri, donde avanzamos con varios logros, como la desburocratización de trámites, mejoras en el transporte a través de los bitrenes o bajar aranceles en las aduanas”, agregó el titular de la cartera.

Al finalizar agradeció el esfuerzo del sector para seguir adelante y remarcó la importancia de seguir trabajando juntos para cada uno desde su lugar contribuya al crecimiento del país.

Por su parte, el empresario Pedro Reyna indicó que desde FAIMA se apuesta “a la agenda de trabajo que trazamos con las secretarías de Estado en las mesas sectoriales y sabemos que somos escuchados, comprendidos, y sabemos que están trabajando codo a codo con nosotros y que debemos poner el hombro en este momento”.

Una industria con “serios” problemas

Del Congreso Maderero participan habitualmente empresarios de todo el país y representantes de las 28 cámaras que integran la Federación a nivel nacional, para discutir las problemáticas del sector durante dos días de actividades.

En la oportunidad, en la primera jornada Pedro Reyna y Román Queiroz presentaron un balance del plan de acción de FAIMA de este año, y seguido las distintas regiones expusieron sus realidades, siguiendo el programa con disertaciones económicas y relacionadas a la certificación forestal.

La situación que está viviendo el sector no es nada fácil debido al enfriamiento general de la economía, el crecimiento de la informalidad, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento productivo y de la demanda y el aumento de las retenciones y la baja de reintegros a las exportaciones, que afectan la rentabilidad de las empresas y reducen la posibilidad de volver a los mercados internacionales.

“Estamos pidiendo acciones al Gobierno, de cómo mejorar los planes de financiamiento y tratar de resolver el problema de la tasa de interés que destruye el patrimonio de las empresas y nosotros no tenemos la espalda para bancarlo”, expuso el presidente de FAIMA, durante su discurso.

“Hay empresas que no podrán pagar el bono de fin de año. El sector está con serios problemas. Dependemos de capacidad adquisitiva de la gente para comprar muebles”, expresó Pedro Reyna, durante el 139 Congreso Maderero que se realizará hasta mañana en Buenos Aires.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest