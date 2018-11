CampusPartyMisiones: la “fiesta de la tecnología” tuvo su primera jornada plena de creatividad, trabajo en equipo y entusiasmo

Alrededor de 3.000 jóvenes colmaron este viernes los pabellones del Centro del Conocimiento de Posadas donde se desarrolla este encuentro de la innovación y el ingenio. Las actividades continúan hoy, a partir de las 8:00 horas. Unas 200 carpas alojarán a quienes pasaron la noche aguardando la segunda jornada.

Con múltiples demostraciones de creatividad, trabajo en equipo y de entusiasmo que se reflejaba en el rostro de unos 3.000 jóvenes participantes, cerró ayer la primera jornada del Campus Party Weekend Misiones; un evento que ya superó las 60 ediciones en más de 15 países.

“Estamos súper contentos y fueron seis meses de trabajo muy duros, ya que tuvimos que entrar en contacto con los chicos, con los inventores para invitarlos a participar de esta fiesta de la tecnología”, subrayó Luis Ureta, uno de los coordinadores del evento, quien no dudó en afirmar que la Escuela de Robótica de Misiones fue uno de los principales factores que incidió para tomar la decisión de armar el Campus Party en la provincia.

Las actividades continuarán hoy, desde las 8:00 horas y – como es habitual en estos encuentros – se dispuso una zona acampe para los chicos que pasaron la noche. En este caso, se armaron 200 carpas en uno de los pabellones, a resguardo de la lluvia o de cualquier otra contingencia climática.

El Campus Party combinó la exposición de jóvenes emprendedores e inventores con charlas, debates y talleres en los cuales los temas giraron en torno al futuro del trabajo, la Inteligencia Artificial, la robótica, la movilidad del futuro. Sucede que las nuevas tecnologías atraviesan de manera transversal a prácticamente todas las disciplinas y ciencias humanas.

“Nos propusimos generar contenidos por medio de reconocidos speakers y también de talentos locales con el objetivo de expandir el conocimiento que hay en la provincia. Antes los chicos querían irse a estudiar o buscar empleo en otros países, pero en Misiones se está dando un trabajo muy potente, dando a los chicos la base para desarrollarse en su provincia”, destacó Ever Miguez, otro de los organizadores.

Jornada intensa

Antes de las 8 de la mañana el Centro del Conocimiento de Posadas ya había comenzado a palpitar entusiasmo, juventud, expectativas y sobre todo mucha innovación. Contingentes de diferentes puntos de Misiones, provincias vecinas y Paraguay fueron llegando y para antes del mediodía el lugar se vio colmado. La lluvia, obviamente, no fue impedimento de nada.

Los stands estuvieron totalmente instalados pasadas las 8:30 de la mañana. Sin dudas la curiosidad y el ingenio son las características principales en este tipo de eventos, y aquí no fue la excepción.

Innovación y creatividad

Una de las que resaltó con su stand fue la Escuela Robótica, al igual que las EPET de diferentes puntos de Misiones.

La Escuela de Robótica, en tanto, exhibió su Robot moto que baila, mientras otro imprime su parte. Su Prótesis biónica y su Computadora Sproud (única en Latinoamérica).

Entre los inventos que llamaron la atención se pudo ver una silla de ruedas motorizada económica, la misma fue realizada por la Epet 18 de Puerto Esperanza.

Otro de los inventos muy visto por todos los presentes, fue el robot realizado por la Epet 33 de Puerto Libertad. Los estudiantes crearon un robot extintor de primeros ataques.

La iniciativa surgió a partir de una encuesta que los alumnos hicieron en el cuadro de bomberos de esa localidad, que buscaba saber cuáles eran sus necesidades.

El robot (un prototipo) está pensando para que en caso de un incendio, la máquina sea la que ingrese primero al lugar y sofoque las primeras llamas, para facilitar el trabajo de los bomberos. Se maneja con un control.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones también dijo presente en el Campus Party, a través del programa provincial de salud sexual y reproductiva dedicaron un espacio para brindar información a los jóvenes. A través de juegos didácticos de preguntas y respuestas, fueron charlando y debatiendo con los chicos para interiorizarlos en la temática. Además, en el mismo stand se entregaron profilácticos y anticonceptivos. Este programa está enmarcado en las acciones que realiza el Ministerio encabezado por Walter Villalba de prevención del embarazo adolescente y el combate a la transmisión de ETS. Los chicos mostraron mucho interés y durante la jornada fue muy visitado.

De la misma manera, el Club de Astronomía se hizo notar y estuvo acercando el cosmos a los jóvenes. Con telescopios y computadoras que poseen un software llamado Mars 2030, a través del cual los usuarios pueden experimentar una simulación de la vía láctea y los cuerpos celestes que orbitan alrededor del sol, los jóvenes pudieron navegar en el espacio. El presidente del club, Rómulo Fioravanti, destacó que se generen espacios como el Campus Party ya que “permiten acercar la ciencia a la gente.”

Las disertaciones: más conocimiento

Docentes e Investigadores Misioneros abrieron la jornada de disertación, pasadas las 10 de la mañana. La temática fue Inteligencia Artificial. Alice Rambo y Martin Rey, fueron los oradores y ambos se desempeñan como profesores en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de Misiones, módulo Apóstoles. Los docentes dieron a conocer qué es y donde se implementa la Inteligencia Artificial.

De esta manera hicieron hincapié en algunas de las principales características de la IA, algunas de ellas son: Habilidad para resolver problemas; Planificación; Facilidad para adquirir nuevos conocimientos; Abstracción y Capacidad de Aprendizaje. También, la inteligencia artificial cuenta con un sistema experto de asesoramiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos para brindar respuestas a problemas complejos.

En cuanto a su implementación, los espacios de aplicación fueron: la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Nordeste en sistemas de registro electrónico. Fuera de las universidades, operan en fábricas automotrices para la aplicación de censores de estacionamiento, seguridad, entre otros.

La primera magistral estuvo a cargo de Luis Ureta sobre “la sexta ola de la innovación”. El investigador tecnológico realizó la apertura de conferencias en el escenario Magistral preguntándose: ¿El mundo se puede cambiar en un fin de semana?.

Luis Ureta realizó un despliegue comparativo de cada una de las seis olas de la innovación explicando que la sexta ola, la ola actual, está conformada por biotecnología, nanotecnología, red de redes, la inteligencia artificial, biotech (manipulación del ADN), entre otras, que forman parte de nuestra vida en el día a día.

En sólo 10 años se produjeron significativos avances por parte de empresas y compañías con implementación de tecnología de punta, como en el caso de: Exxon, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Shell, entre otras.

Algunas de las herramientas claves para el desarrollo son: los programas de innovación abierta, el venture capital y las políticas públicas.

Un trabajo previo detrás

Los funcionarios provinciales se mostraron más que conforme con los resultados de la organización y el trabajo que permitió la concreción del Campus Party Misiones. Claudia Gauto, presidente del Parque del Conocimiento resaltó la organización y estructura que tiene el espacio que permite traer eventos como estos en la provincia.

Por su parte, Marcelo Rodríguez de Marandú Comunicaciones, empresa que permitió conectividad libre para todos en el espacio, aseguró que Misiones es vanguardia en innovación y tecnología. En este sentido destacó la visión del conductor de la Renovación Carlos Rovira que tuvo la idea del Centro del Conocimiento, Escuela Robótica y apostar la educación con innovación.

La diputada nacional, Flavia Morales, aseguró que este evento es el puntapié para que Misiones se convierta como un punto tecnológico a nivel nacional e internacional. La diputada estuvo al frente de la Escuela Robótica desde sus inicios y se mostró satisfecha con los alcances y logros en materia de innovación que está alcanzando la provincia.

Tecnología y redes, aliados de los “influencers”

Los cientos de jóvenes (y algunos no tanto) que transitaron los pasillos del Campus Party pudieron observar las diferentes propuestas de desarrollo tecnológico y también para escuchar las charlas de los distintos “speakers” que comparten sus experiencias en el Escenario Magistral.

Uno de ellos fue el actor, cantante e influencer Franco Masini, conocido por su paso por Disney Channel, por la novela “Esperanza Mía” y también por haber sido el novio de Candelaria Tinelli. Carismático, a sus 24 años ya cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram. “Debe ser porque interactúo mucho con ellos, hay un feedback con mis seguidores”, explicó.

Durante la charla en el escenario y posteriormente con Misiones On Line relató que sus inicios se remontan al jardín de infantes, cuando actuaba en los actos escolares. “Alrededor de los siete años un profesor de teatro me aconsejó que también me presente a obras fuera de la escuela. Así comenzó mi carrera”, resumió, para luego animarse a recomendar a quienes tengan cualquier tipo de inclinación, ya sea artística o de otro tipo, a “no bajar los brazos, estudiar, prepararse y entrenar porque más tarde o más temprano, los resultados llegan”.