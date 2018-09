Unidad Ciudadana, la plataforma de la fuerza política de Cristina Fernández de Kirchner se presenta este viernes en Misiones

Será en un acto que se realizará a las 19 en el Club Jorge Gibson Brown de Villa Urquiza, en Posadas. Estarán Oscar Parrilli, Mario Secco, Castañeto, Diana Conti, Zabatela y varios dirigentes importantes del espacio.

Leopoldo Moró también estará participando del espacio.

“Unidad ciudadana es un frente que está compuesto por diferentes partidos, su nacimiento fue en 2017 en la provincia de Buenos Aires. Tuvo participación en algunas provincias y el viernes en Misiones, pero no se lanza como una plataforma electoral, se lanza como el espacio político de Cristina Fernández de Kirchner”, contó la diputada nacional por el PJ María Cristina Britez.

“Nosotros no vemos un PJ en Misiones que este defendiendo al campo nacional y popular y lo vimos en sus votos en el Senado”, dijo la legisladora que visitó los estudios de Misiones Online.

Asimismo dijo que lo que buscan es construir un frente compuesto por ciudadanos y ciudadanas, no solamente de partidos políticos u organizaciones sociales y políticas.

Habló de la realización de reuniones con personas que entendieron, están politizados y están empoderados gracias al gobierno de Néstor y Cristina, y que a su vez “se dan cuenta como se está se destruyendo su calidad de vida”.

Respecto a la posible candidatura de Cristina para las presidenciales del año que viene, consideró que es una de las pocas dirigentes que ya cumplió todos los roles y que por esa razón, sus anhelos no son los mismos que pueda tener otro dirigente.

“La gente pide por Cristina, el pueblo misionero, nosotros sabemos que 7 de 10 cada misioneros no votaron a Macri, no ganó Mauricio Macri, habrá ganado acá en Posadas pero en el interior no ganó Macri”, aseveró.

Respecto a la investigación por coimas durante el gobierno kirchnerista y el procesamiento de Cristina, Britez consideró que se trata de “una persecución mediática, judicial y política pero no es solamente a la figura de Cristina esto se está dando a nivel Latinoamérica y esto lo tienen que saber los misioneros, eso se está dando a nivel regional, se está persiguiendo a líderes populares que se animaron a redistribuir las riquezas entre los que menos tiene”.