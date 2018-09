Toque de andén: Para el concejal Acuña la actitud de los maleteros de Posadas “es un elemento de presión de las empresas”

El concejal Miguel Acuña (Trabajo y Progreso) consideró la actitud de los maleteros de la terminal de Posadas, de cortar este lunes el acceso para impedir el ingreso de colectivos de media y larga distancia a los andenes para el ascenso y descenso de pasajeros, haciéndolo en las veredas adyacentes, como “un elemento de presión que termina favoreciendo a las empresas”.

Comentó Acuña que la última información que manejaba, a media tarde del lunes, indicaba que desde la Municipalidad se estaba estudiando realizar una denuncia en conjunto con la empresa concesionaria de la terminal para desalojar a los maleteros y permitir el ingreso de los micros al área de andenes para normalizar el servicio.

El concejal, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, e integrante de la mesa de negociación entre las partes en conflicto, empresa Itatí, concesionaria de la Terminal de Posadas y Cámara de Transporte de Pasajeros de Media y Larga Distancia, sostuvo en diálogo telefónico con Misiones On Line que “acá hay una gran mezcla de cosas porque en su momento los maleteros, como grupo de personas trabajando en la terminal, habían hecho un reclamo judicial por su situación, llamaron a la concesionaria y querían ser empleados, la justicia falló en contra de ellos, eso ya es cosa juzgada, no hay forma de volver para atrás”.

Agregó que después “se constituyeron en una cooperativa y alquilaron un local y así estuvieron trabajando este tiempo, como cooperativa, el problema es que en el marco de estas reuniones que se dieron se les pidió a ellos sus papeles como cooperativa y estaban bastante livianito de papeles, esta es otra realidad también y se ofreció el municipio para darles una mano y arreglar un poco su situación de papeles, pero no paso de ahí”.

Consideró, además, el edil que “esta cuestión que se suscitó ahora es una avance más de presión encubierta, porque –se preguntó- a quién benéfica esto?, a los que vienen peleando para no ingresar y esta gente corta la calle porque la calle es justamente una parte fuera de la terminal y es la municipalidad la que debe actuar”, para precisar que “lo que tiene que pasar es que el Estado en su conjunto ya sea municipal, provincial, o si compete nacional, actuar directamente porque no se puede permitir que un grupo de personas te corte la calle. Cortan entre comillas y las empresas no ingresan”.