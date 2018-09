Realizarán talleres sobre manejo de redes sociales y publicidad digital para vender más…Ingresá e inscribite en Compras Misiones

La capacitación es organizada por la consultora Marketing A Su Servicio y estará a cargo de Gastón Gennai, presidente de la Asociación de Community Managers de La Plata, Buenos Aires. Se realizará el 13 de octubre en el Hotel Julio César de Posadas. Ingresá aquí, inscribite por Internet en Compras Misiones y aprovechá el descuento del 10% si lo hacés junto a una o más personas (Grupo)

En el Taller 1, “Generá resultados con las redes sociales. Sé tu propio community manager” vas a aprender a dominar las mejores herramientas digitales para potenciar tu emprendimiento o empresa en las redes sociales. Se dictará de 08.00 a 12.00. En el 2, “Publicidad Digital Efectiva – ¿Cómo ganar dinero a través de las redes sociales?”, a realizar campañas publicitarias con excelentes resultados. Se desarrollará de 15.00 a 19.00.

Los interesados pueden inscribirse en los dos talleres o elegir uno de manera indistinta ya que no son vinculantes. Además tienen la opción de hacerlo junto a una o más personas, en “Grupo”, beneficiándose con un 10% de descuento en total, tanto en los dos talleres como en uno. Ingresando aquí a Compras Misiones, encontrás todas las opciones con sus respectivas inversiones de inscripción.

El spiker Gastón Gennai, es presidente de la Asociación de Community Managers de La Plata, y Social Media de la Municipalidad de esa ciudad, Falsa Boda y Trineo Creativo.

Taller 1: Generá resultados con las redes sociales. Sé tu propio community manager.

Aprendé a dominar las mejores herramientas digitales para potenciar tu emprendimiento o empresa en las redes sociales. – NIVEL PRINCIPIANTE-

Objetivo: brindar un taller teórico-práctico sobre el manejo de la imagen en las redes sociales, cómo lograr resultados, mayor visibilidad y aumentar las ventas.

En este curso vas a aprender a gestionar redes sociales, armar contenidos creativos y resolver las situaciones diarias que experimenta un experto. Con creatividad, estrategia y un plan de acción dirigido a resultados, podrán convertir a las personas de un like/RT/view en un consumidor y/o embajador de marca.

Desarrollo: es una capacitación de 4hs el sábado 13 de octubre de 8 a 12hs., acompañada de mucha práctica para afianzar los conocimientos aprendidos.

Temas:

Publicidad en las redes sociales, cómo hacer que sea efectiva.

Herramientas Digitales necesarias para optimizar tu tiempo.

Neuromarketing, cómo venderle a la mente. Cómo estimular positivamente a tus posibles prospectos a que se interese en tu marca o negocio.

Cómo transmitir mejor el mensaje que quiero emitir.

Cómo aumentar las ventas de tu negocio a través de Whatsapp, Instagram y Facebook.

Uso responsable de las redes, la importancia de la emoción y empatía.

Disertante: Gastón Gennai, Presidente de la Asociación de Community Managers de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Social Media en Municipalidad de La Plata, Falsa Boda y Trineo Creativo.

Destinatarios: máximo 40 participantes. Toda persona que se dedique a manejar redes sociales de una empresa u organización, con fines comerciales, como así también pequeños empresarios o emprendedores que quieran difundir sus proyectos. Se envía de manera digital el certificado de la ACOM – Asociación de Community Managers de La Plata – y de Marketing a Su Servicio.

Lugar y fecha: Hotel Julio Cesar, sábado 13 de octubre de 8 a 12hs.

Requisitos: traer notebook o elemento de trabajo.

Costo de la inversión: $990

Taller 2: Publicidad Digital Efectiva – ¿Cómo ganar dinero a través de las redes sociales?

¿Querés aprender a realizar campañas publicitarias y generar EXCELENTES resultados? ¿Los anuncios no siempre funcionan como esperas? ¿Sentís que no te alcanzan las herramientas o no tenés los conocimientos necesarios para lograr números fantásticos?

¡Esta es tu oportunidad para dejar atrás estas preguntas!

Este taller de Redes Sociales es para aquellos que manejan habitualmente las herramientas de anuncios. – NIVEL AVANZADO –

Desarrollo: es una capacitación de 4hs. el día sábado 13 de octubre de 15 a 19hs. acompañada de mucha práctica para afianzar los conocimientos aprendidos.

Temas:

– Uso correcto de Administrador de Facebook e Instagram.

– Públicos personalizados y públicos similares

– Diferentes tipos de campañas publicitarias y objetivos

– Generar plan de acción de Marketing de mi empresa/negocio

– Herramientas digitales necesarias para optimizar mi tiempo y producir más

– Neuromarketing, cómo venderle a la mente. Como lograr

– Uso responsable de las redes.

Disertante: Gastón Gennai, Presidente de la Asociación de Community Managers de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Social Media en Municipalidad de La Plata, Falsa Boda y Trineo Creativo.

Destinatarios: máximo 40 participantes. Toda persona que se dedique a manejar redes sociales de una empresa u organización, con fines comerciales. Se envía de manera digital el certificado de la ACOM – Asociación de Community Managers de La Plata – y de Marketing a Su Servicio.

Lugar y fecha: Hotel Julio Cesar, sábado 13 de octubre de 15 a 19hs.

Requisitos: traer notebook o elemento de trabajo.

Costo de la inversión: $990