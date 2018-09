Pity Martínez: “No me quiero perder el partido con Independiente”

El jugador de River que fue una de las figuras en la victoria de ayer contra Boca se ilusiona con poder estar en la revancha frente a Rojo por Copa Libertadores. Aguarda los resultados de los estudios aunque dijo que se siente mucho mejor por lo que sueña con poder jugar en los próximos partidos.

Gonzalo Martínez se realizó esta tarde estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión que ayer lo sacó de la cancha pasados los 20 minutos del primer tiempo ante Boca. A la espera de los resultados, el Pity no ocultó su deseo de llegar a jugar la revancha de la serie de cuartos de final ante Independiente, por Copa Libertadores y fue optimista de cara al cruce con el Rojo.

Gonzalo Martínez fue uno de los héroes de River en la victoria por 2-0 ante Boca. Anotó un golazo, complicó al rival durante el comienzo del encuentro y hasta le tiró un gran caño a Leonardo Jara, quien quedó en ridículo ante su gente.

Aun así, el mendocino no pudo terminar ni siquiera el primer tiempo. Es que debió irse reemplazado a los 22 minutos por un problema muscular en el isquiotibial izquierdo. Y Marcelo Gallardo se vio obligado a poner a Juan Fernando Quintero.

Hoy por la tarde, el Pity asistió al Centro Rossi y se realizó diversos estudios para determinar el grado de la lesión que padece. Luego, dialogó con los medios de comunicación y contó cómo se encuentra: “Hoy me siento mejor que ayer, hoy me levanté bien”.

“Más allá de lo que digan los estudios, me voy a recuperar. Las imágenes, según los médicos, son positivas”, agregó Martínez. Incluso, manifestó un deseo: “No me quiero perder el partido con Independiente”. Claro, la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores tendrá lugar el próximo martes en el Monumental.

Si bien el anhelo del mendocino es poder estar disponible ante Independiente, lo cierto es que podría perderse el encuentro. Es que se conoció que sufrió una lesión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. ¿Podrá recuperarse a tiempo?