Martín Oria: “Los precios de restaurantes no se pueden actualizar porque el mercado no va a pagar, los costos suben y no existe rentabilidad”

Desde la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines, explican la situación en la que se encuentran a pesar del aumento de turistas que pasan por la provincia.

Martín Oria. Radio Libertad.

Con la devaluación del peso y los eventos de este fin de semana como la Feria Forestal y el Superbike, el flujo de turistas que pasó por la provincia fue notorio. Sin embargo, Martin Oria presidente del la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines (AMBRHA) asegura que a pesar del aumento del consumo durante los fines de semana, no existe rentabilidad en el sector.

“Son eventos que movilizan gente de afuera, uno ve en los restaurantes mucho movimiento. Pero con la problemática de la inflación, los precios que uno tiene en la carta no se pueden actualizar porque el mercado no pagaría más, los precios suben y no existe rentabilidad, solo se alcanza a cubrir los costos”, aseguró Oria que además agregó que van tres fines de semana de seguido que se ven patentes brasileras “estamos pasando mal todos, pero en la gastronomía hay movimiento, la gente sale y busca un atractivo”.

Sin embargo, los restaurantes necesitan flujo de consumidores al menos 20 días al mes para mantener la rentabilidad, el análisis de la situación no puede basarse únicamente en el consumo de los fines de semana. Desde el sector esperan meses buenos como siempre lo fueron los últimos tres meses del año entre festejos del día de la madre, navidad y año nuevo.

Sobre comercios de otros rubros, el presidente de AMBRHA señaló que los negocios de ropa están golpeados “si bien el éxodo a Paraguay está totalmente frenado por la devaluación del peso, tampoco existe el consumo interno, la gente esta endeudada con la tarjeta de crédito”, señaló el funcionario. Además explicó que los intereses de la tarjeta llegan a casi un 100% anual, sumado a que el supermercado y los servicios aumentaron y que el sueldo no se actualizó y esto repercute en el consumo.

“Veníamos de un problema de asimetría con los países limítrofes, ahora que tenemos la posibilidad que por la devaluación del peso no se cruza a consumir a Paraguay estamos con problemas internos”, apuntó Oria.