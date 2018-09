El dueño del negocio perdió las llaves, ella las encontró y robó en el kiosco: ahora la apresaron

Una chica de 23 años fue detenida este lunes a las 12.30, acusada de haber entrado a robar en un comercio ubicado sobre la avenida Corrientes casi Tambor de Tacuarí, el jueves pasado. De acuerdo con los registros de la cámara de seguridad, la joven encontró las llaves que se le había caído al propietario y entró al negocio, de donde tomó cigarrillos, cervezas y presumiblemente dinero en efectivo.

La captura de la sospechosa, llamada Noelia A., se produjo poco después de que se bajara de un micro en avenida Gobernador Roca y Pedernera. Fue el personal de la comisaría Segunda el que la atrapó.

Luego, la Justicia autorizó que allanaran su casa, ubicada en las inmediaciones, y encontraron 2.000 pesos en efectivo (que habrían sido tomados a la caja registradora del local), 8 paquetes de cigarrillos, 6 cervezas y un paquete de papelillos de seda para fumar.

Hector Vigo es el propietario del kiosco donde se produjo el robo. Le contó a FM Show que el jueves “trabajé toda la mañana, cerré a las 2 de la tarde, cuando subí a la moto, se me cayeron las llaves. Ahí es donde la mujer agarró la llave y se metió en el negocio. A la tarde me llamó mi secretaria, diciendo que no le dejara nada de plata en el kiosco. Ahí fui al negocio y cuando vi las cámaras, me percaté de todo”.

“La mochila sale repleta, se llevó cigarrillos, cerveza y dinero. Entregué el video a la Policía”, añadió.