Hay dos personas, ya adultas, que aseguran haber sido víctimas del transportista escolar José C.

Aparecieron dos adultos que quieren atestiguar que hace años también fueron víctimas de vejaciones por parte del transportista escolar José C. (49), en Posadas.

Lo confirmó el abogado de la nena de 13 años, que hace poco más de una semana, acusó al hombre de haber intentado manosearla.

Hugo Zapana contó que dos adultos, profesionales en la actualidad, se comunicaron con las autoridades del Colegio (Roque González) para contar que también cuando eran niños y eran transportados por José C. sufrieron situaciones similares a las que denunció la pequeña, la semana pasada.

Zapana, quien también representó en su momento a la familia de dos niños que habían sufrido graves ultrajes por parte de los transportistas escolares Fabio y Lucy (condenados por eso a 20 años de prisión), explicó que este caso es diferente a aquel ocurrido hace muchos años. Eso porque aquella fue una agresión que se concretó y que dejó secuelas físicas y psíquicas, y por eso había sido calificada como “gravemente ultrajante”. En cambio este caso actual, se trata de un ataque sexual.

“El transportista lo cometió contra la niña que viajaba en el transporte, y la niña se resistió, no accedió a las pretensiones del transportista, pero si llegó a tocarla en sus partes erógenas”.

El abogado destacó que en este caso, además de la buena reacción de la víctima, “se nota que tiene una muy buena formación desde la familia y escuela, la institución educativa se portó muy bien, tanto los docentes, como las autoridades”.

José C. fue excarcelado el viernes. Le impusieron duras restricciones.

Zapana también opinó que al tratarse de un delito grave, “un atentado a la integridad sexual. Por lógica y sentido común, deberían haber otras restricciones para cuidar a todos los chicos que pudieran subir a ese transporte”.

En ese sentido expresó que por prevención, es necesario que la Municipalidad le quite la habilitación para trasportar chicos.

En cuanto a los adultos que al enterarse de la noticia de la denuncia de la niña de 13 años del Roque González, decidieron comunicarse con el Colegio para dar su testimonio, aseguró que se trata de personas que manifestaron que hace varios años atrás, “este mismo transportista, intentó o cometió las mismas cosas con ellos”. En uno de los casos, el transportista era íntimo amigo de los padres de la víctima.

Sobre cómo habría sido el abuso de este actual caso, Zapana contó que la niña dijo que se produjo cuando ya la esposa del chofer se bajó del vehículo, y en una parada que hizo el mismo, a pocas cuadras del Colegio a donde llevaba a la estudiante.

También que ya varios días antes, el hombre venia con actitudes raras, como de seducción, y que mientras le hablaba, le apoyaba la mano sobre la pierna.

Todo habría pasado mientras en el vehículo había otros chicos que estaban dormidos, “sin embargo el transportista avanzó en sus objetivos de tocar las partes erógenas de la menor” a lo que ella resistió y lo hizo a él, desistir.

Por último Hugo Zapana indicó que este es un acto reprimido por la ley, con el agravante de que el transportista por su tarea, era el guardador y responsable de la seguridad y custodia de la menor, lo que lo pone en la puerta de una pena de tres a diez años de prisión.