Daniel Osvaldo criticó sin piedad a Guillermo Barros Schelotto: “Fue un c…, le hubiese arrancado la cabeza”

El ex futbolista de Boca y actual líder del grupo Barrio Viejo cargó contra el mellizo, después que lo delató por fumar en el vestuario.

El ex delantero de la Juventus y la Selección de Italia, Daniel Osvaldo, se confesó a través de una entrevista con el portal español Marca: “Guillermo Barros Schelotto no tuvo respeto y fue un cagón”, aseguró acerca de su paso por Boca Juniors en 2015/2016.

El ahora cantante y compositor del grupo Barrio Viejo dio su opinión acerca de la mayoría de los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera como futbolista, reconoció que no querría ser como Lionel Messi y se diferenció de la obsesión de Cristiano Ronaldo con el fútbol.

“No me puedo quedar callado. Llegó Guillermo a entrenar a Boca, en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones… Me echó por fumar en el vestuario”, remarcó Osvaldo y agregó: “En la selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego. Si te molesta, vení y plantéamelo cara a cara”.

“Si querés echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y decime ‘busquemos la mejor forma para que salgas’. No hacés público que me fumé un cigarrillo. No tuvo respeto y fue un cagón”, consideró acerca de la reacción que tuvo el actual técnico del Xeneize.

“Éramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí. Y él los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo. Pero mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años. Ahora a Tévez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia”, concluyó Daniel Osvaldo.

Por otro lado, develó que el mejor entrenador que tuvo fue Mauricio Pochettino:”Mauricio fue uno de los mejores técnicos, fue como un auténtico padre para mí, por eso dejé la Roma para ir al Southampton”. Otro de los que marcó su carrera fue Antonio Conte: “Siempre tenía razón. Parecía que lo veía todo antes. Me gustaba porque no tenía problema en decirte las cosas, fueses Pirlo o un canterano”.

Amante de la música, se diferenció de Cristiano Ronaldo: “Él no nació genio como Messi, es una máquina, es más esfuerzo que talento”. A él “le gusta llegar a su casa y hacer 150 abdominales. A mí prender el fuego para hacer un asado (…) A mí me alcanzaba con lo que hacía, no quería ser el mejor del mundo y tampoco hubiese podido serlo. Algunos viven tan al 100% del fútbol y está genial, pero yo no quería”, reconoció.

En cuanto a Lionel Messi, afirmó que no le gustaría ser como él: “Me cagaría a piñas con todo el mundo porque, pobrecito, ¡no tiene vida! Vive en una cárcel de oro. No podría estar acá tomándose una copa (…) No estás nunca en tu casa, te compras el televisor más grande del mundo y ni pisas la habitación. ¿Para qué querés una Ferrari si vas de tu casa al entrenamiento en 15 minutos? Nunca me importó el dinero, yo también gasté en estupideces, ahora también, pero más baratas”.

Finalmente, habló de la presión que se vive en el fútbol argentino con el Boca-River como ejemplo: “La gente está loca. Yo también quiero meterle cinco a River. Entras a la cancha pensando: ‘Si pierdo, ¿me matan? ¿no puedo ir al parque con mi hijo?’. Me parece que no soy yo el que está mal. Yo me voy a tocar la guitarra, que si la pifio en un acorde nadie me insulta”. (Infobae)