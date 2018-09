Ataque a la pareja en Posadas: el conductor de la camioneta subió a la vereda y atropelló a los jóvenes sin piedad

El hombre al que buscan por haber atacado brutalmente a una pareja en el Oeste de Posadas tiene entre 35 y 50 años, tez trigueña, cabello corto negro y es de estatura mediana. Se movilizaba en una camioneta Chevrolet S-20 o Toyota Hilux blanca, de modelo antiguo. En esta descripción coincidieron tanto Carlos Alejandro B. (17) como su novia Luzmila D.F (18).

En un primer momento, demoraron a un sospechoso en la zona del barrio San Isidro, pero cuando se determinó que no tenía nada que ver con el episodio, lo liberaron.

Ahora están analizando las cámaras de seguridad de todo el Oeste posadeño, para buscar indicios del misterioso atacante.

La pareja contó que estaba en la costanera del mencionado sector de la ciudad, alrededor de las 20, cuando se detuvo una camioneta blanca y el conductor empezó a mirarla con detenimiento. Los jóvenes, incómodos, se mudaron de banco. Entonces, dijeron, sucedió lo imprevisto. La pick up subió a la vereda y los embistió.

Carlos dijo que lo último que recuerda es el impacto. Cuando volvió en sí, además de las lesiones, notó que le habían robado un teléfono, una billetera con 100 pesos, la tarjeta SUBE y la llave del portón de su casa.

El jovencito fue encontrado alrededor de las 21.30 en la zona ubicada detrás del hospital Carrillo. Solo calzaba una zapatilla.

La patrulla policial que lo socorrió hizo el recorrido inverso al que había hecho el muchacho, hacia el puente de la Chacabuco, y a unos 300 metros del sector de canchas, dieron con el lugar donde se había producido el impacto. Había signos de arrastre y derrape y manchas de sangre. También estaba tirada una zapatilla Koton 41 que, luego, se supo era de Carlos.

Los uniformados también incautaron restos de deflectores aerodinámicos de un vehículo, posiblemente frontales, de acrílico transparente amarronado. La pieza más grande tenía 27 centímetros. Todo ese material será sometido a pericias.

Un rato más tarde que Carlos, apareció abandonada en avenida Zapiola y calle 148 Luzmila. Habría pedido ayuda en un templo evangélico del lugar. Al igual que su novio estaba muy golpeada. Y tampoco recordaba cómo había llegado hasta ese lugar, bastante distante del lugar donde estaba la pareja al momento de la agresión.

La hipótesis más firme es que luego de ser atropellados, Carlos quedó inconsciente y a Luzmila se la llevó el chofer de la camioneta.

La chica fue examinada por una médica del Cuerpo Médico Forense y luego, por precaución, se le realizó el Kit de Abuso en el Hospital de Fátima.

Hasta el momento, de los estudios practicados no está comprobado que hubo abuso sexual, al menos con acceso carnal.

Además de la comisaría Séptima, trabajaron en el caso los efectivos de las seccionales 4ta, 9na, 18va, la Dirección de Investigaciones Complejas y la Comisaría de la Mujer del Oeste.