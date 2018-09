“Actué para evitar que agredan a Gonzalito, que estaba con su hijo de tres años”, explicó el diputado López Vedoya sobre los incidentes en la Bombonera

Una filmación viralizada por el sitio deportivo Olé ubicó al diputado provincial (PRO) Miguel “Tati” López Vedoya en medio de una discusión entre plateístas. El legislador aclaró que, junto a otros socios, intervino para evitar que la situación “pase a mayores”.

El diputado provincial (PRO) Miguel “Tati” López Vedoya se vio involucrado en una acalorada discusión registrada en una de las plateas de la Bombonera, sobre el final del Superclásico del domingo pasado.

Molesto por el resultado adverso, un plateísta “acusó” al periodista “Gonzalito” Rodríguez de ser “hincha de River”. Esa sola frase fue suficiente para que comenzaran los insultos, sin que advirtieran que el ex CQC se encontraba con su pequeño hijo. Entre esa multitud se observó a López Vedoya realizando ademanes e intentando caminar hacia el centro de las discusiones. “Actué para evitar que agredan a Gonzalito, que estaba con sus hijo de tres años. Estaban sentados cerca mío y cuando comienza todo ese disturbio, el pequeño se pone a llorar. Ahí me entró el padre de familia y subo para decirles que paren con los insultos”, explicó el legislador.

López Vedoya añadió que desde el año ‘95 concurre a la cancha de Boca y que en este tipo de situaciones es importante intervenir para que los ánimos no se sigan caldeando. “Son partidos calientes y cuando se dan estos casos donde acusan a la gente de no ser del equipo local hay que actuar rápido, para que la cosa no pase a mayores”, apuntó.

La publicación de Olé se presta a confusiones, por lo cual el diputado consideró oportuno efectuar una aclaración. “Yo reaccioné así porque quería llegar hasta arriba y decirles que paren la mano. No tenía sentido lo que estaban haciendo”, reiteró.

A tal punto llegó la irracionalidad del enojo por la derrota que la misma persona que en la tribuna “acusó” a Gonzalito, luego de unos minutos reconoció su error. “Cuando salimos lo alcanzo y le digo que casi desata un hecho grave -refirió López Vedoya – y él me responde: ‘la verdad que tenés razón, me fui de mambo’”.