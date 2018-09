Liga Regional Obereña de Fútbol: Una fecha con cambios en las posiciones

San Martín se llevó los tres puntos de Oberá y se afirma en la punta

En la tarde de este domingo se completó la 5a fecha del Torneo Apertura 2018 “Carlos Riquelme”, con la victoria de River 4 a 0 sobre Atlético Oberá, Atlético Campo Viera 2 a 0 sobre Atlético Alem y Racing 3 a 1 sobre Atlético Iguazú, mientras que en el clásico barrial, Ex Alumnos 185 y Olimpia/San Antonio no se sacaron diferencias y empataron 2 a 2. Sumado a la victoria del sábado por la noche de San Martín, a 1 a 0 sobre AEMO, que generan cambios en algunas posiciones.

AEMO y San Martín hicieron lo que tenían que hacer el sábado por la noche. El equipo de Cristian Fonseca necesitaba ganar para trepar posiciones, mientras que los de Marcelo Álvez buscaban evitar una derrota. Así se dio un partido con mucho despliegue físico, y es que AEMO no se cansó nunca de atacar, aunque no lograba quebrar la barrera que propuso San Martín en defensa. La visita en tanto esperaba agazapada, a la espera de una contra que sorprendiera al local. Sin muchas llegadas claras, el primer tiempo se escurrió con el 0 a 0. Ya en el complemento, AEMO fue mucho más en ataque, hasta que a los 7´le quedó una a la visita que aprovechó muy bien y Randy Ferreyra fue quien mandó la pelota al fondo de la red. Con el 0-1, San Martín se refugió aún más cerca de su arco, permitiendo que AEMO llegara y llegara, pero nunca pudo lograr el empate. Sobre el final, Gabriel Bielas tuvo quizás la más clara, pero el travesaño le dijo que no. Hasta que se escuchó el pitazo final, que fue inicio del festejo de San Martín.

En el arranque de la jornada futbolera de domingo, Atlético Iguazú no pudo con Racing y terminó cayendo en su casa por 3 a 1. El local arrancó mejor con el gol de Brian Ferreyra, pero luego no pudo contener los embistes de la visita que no solo logró el empate a través de Héctor Espíndola sino que lo dio vuelta con otro gol del mismo Espíndola. Racing, supo aprovechar su hombre de más – Iguazú jugó con uno menos desde el primer tiempo – y luego no tuvo problemas en liquidar el encuentro con un Espíndola enchufado, quien también convirtió el tercer gol. La victoria de la Academia lo pone nuevamente entre los primeros lugares.

En tanto, en el altiplano obereño, se vivió un nuevo clásico entre dos clubes vecinos, Ex Alumnos 185 y Olimpia/San Antonio. Un primer tiempo que se vio opacado por pocas ocasiones de peligro, quizás por el agobiante calor de la tarde obereña, al punto que la única llegada fue de la visita, casi sobre el final del primer tiempo, cuando Lucas Bielas remató al arco y la pelota se metió hasta el fondo, rompiendo el cero que hasta ahí parecía eterno. Pero el Exa salió a comerse la cancha en el complemento y en solo diez minutos lo dio vuelta, con goles de Fabio Mareco y Axel Silva. Pero a los 33´ le quedó un tiro libre sobre la línea del área grande a Leandro López, y este lo ejecutó perfectamente, decretando el empate. Aún había tiempo para una jugada más, cuando Leandro Almoa remata a quemarropa, pero el “1” de la visita se lució con dos tapadas seguidas, evitando la caída de su valla por tercera vez y sellando el resultado final.

Por otro lado, Atlético Campo Viera se hizo fuerte de local y no tuvo muchos problemas para vencer a Atlético Alem 2 a 0. Los goles en el primer tiempo de Marcos Brackman (5´) y de Emiliano Sosa (11´). El complemento siguió siendo para el local que tuvo una más para ampliar la difencia cuando cobraron un penal a su favor, pero Sergio de Olivera no pudo cambiarlo por gol gracias a la buena atajada del arquero Maciel.

Otro que fue contundente fue Atlético River, que en su casa derrotó por 4 a 0 a Atlético Oberá. Nicolás Portillo abrió la cuenta durante el primer tiempo y en el complemento volvió a anotar Portillo, y se sumaron Ángelo Maffini y Dante Benítez. Con este resultado, el equipo de Sebastián Montenegro es el único escolta de San Martín, mientras que Ex Alumnos 185 y Racing los siguen de cerca.

