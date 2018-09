La sorprendente reacción de una madre al enterarse de que le hacían bullying a su hijo

Ocurrió en Texas, Estados Unidos. Llamaba a otros nenes “estúpido”, “idiota”. Es por eso que le hizo ponerse una remera que decía: “Soy un matón”.

Una madre de Texas supo que su hijo de 5° grado le hacía bullying a varios compañeros de curso y lo obligó a ponerse una remera que decía: “Soy un matón”.

El hecho, dado a conocer por ABC News, fue relatado en principio por la madre del nene en su cuenta de Facebook, pero su “lección” generó una polémica tal que tuvo que eliminar el posteo.

“No mimo a mis hijos. No les voy a endulzar el mundo”, dijo Star, la mujer en cuestión, que tuvo que aclarar que no tuvo la intención de avergonzar al nene.

“Quería saber lo que había aprendido de él y me dijo: ‘Aprendí que no me gustaba la forma en que eso se sentía y no quiero que nadie más se sienta así por mí'”, aseguró la madre.

Fuente: Minuto Uno