Eldorado: “No recibimos ninguna solicitud de presidentes barriales que pidieran cobrar un sueldo”

Es lo que resaltaron el secretario de gobierno Fabián González y la secretaria de Acción Social de Eldorado y a cargo de la coordinación barrial Florencia Leiva, en referencia a que presidentes barriales de la ciudad pudieran percibir una remuneración por parte del municipio.

Este fin de semana se conoció una información sobre un supuesto reclamo de presidentes barriales de la Capital del Trabajo, que reclamarían una remuneración por parte del municipio, para seguir ejerciendo sus funciones de gestionar mejoras y demás para sus respectivos barrios.

Esto generó alarma en la ciudad ya que vivimos momentos de ajustes en todo el país en cuanto al gasto público.

Al respecto y en dialogo con Misiones Online, el secretario de gobierno Fabián González sostuvo que “desde el Ejecutivo estamos en permanente contacto con los presidentes barriales y nos hacen pedidos de muchas cosas para sus barrios, pero nunca nos plantearon ni de forma informal ni formal una remuneración para ellos, nos pareció raro que haya salido eso y no sé por dónde habrá venido. No sé si alguno de ellos habló con alguien o qué fue lo que sucedió, pero a nosotros no nos hicieron ningún pedido de sueldo para los presidentes barriales”.

En tanto que desde el Concejo Deliberante, el edil Jorge López señaló que “en el Concejo no hicieron ningún pedido sobre eso”.

Por su parte, Florencia Leiva, secretaria de Acción Social de Eldorado destacó “en el Ejecutivo nosotros no recibimos ningún pedido formal por parte de los presidentes que pidieran cobrar un sueldo”.

Y agregó “ellos vienen trabajando muy bien junto a los diferentes programas del municipio y lo que menos queremos es que una noticia como esa genere malestar en las comisiones y los vecinos de cada barrio”.

Además resaltó “no sé de dónde pudo venir ese planteo o si algún presidente barrial lo deslizó como idea, pero lo que sí podemos decir, es que desde el municipio tanto el intendente como todo el gabinete y específicamente la coordinación barrial de la cual formo parte, estamos acompañando cada proyecto, escuchando y dando respuesta a cada reclamo de los diversos barrios, y además alentándolos a continuar un trabajo en conjunto: municipio- comisión y vecinos, justamente para tener una ciudad de Eldorado mejor y más unida”.

P.P.