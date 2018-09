Para Nicolás Trevisan “es muy importante el trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, municipal y el sector privado para que realmente podamos competir”

El tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Nicolás Trevisan, en una entrevista con Misiones OnLine TV, si bien describió el actual momento económico como muy difícil y hasta caótico, se mostró optimista con el futuro a largo plazo de Argentina, repasando además la crítica situación del comercio de Posadas y la relación de desigualdad histórica con Paraguay por la que dijo que se debe trabajar codo a codo entre el sector privado y los gobiernos Nacional, Provincia, y Municipal.

Consideró Trevisan que la devaluación en general para la Argentina fue un golpe muy duro, “cada vez que hay una devaluación importante se retrae el consumo y hasta que los salarios vuelven a recuperar el terreno perdido lleva varios meses en los cuales los comercios y empresas que no estaban preparados para poder soportar esta caída en las ventas se presentan en convocatoria o cierran y se pierden miles de empleos. Son situaciones muy dolorosas que lamentablemente en Argentina las hemos vivido varias veces, la última fue en el 2014.Diría que estamos acostumbrado a volver a vivir la situación nuevamente, de alguna manera el argentino está preparado como para no hacer compromisos a largo plazo sabiendo de la inestabilidad y eso no es buenos”.

Sobre el cierre de comercios en Posadas preciso que es una situación que desde la Cámara de Comercio se viene evaluando hace muchos años, para explicar que, “nosotros tenemos un problema que la Argentina no lo tiene que tiene que ver con la frontera con Paraguay y Brasil, no solo Posadas sino Misiones toda tiene una realidad totalmente diferente a la Argentina, entonces, la situación es crítica por un montón de factores. Antes era porque teníamos un dólar bastante atrasado y en general afectaba el consumo, los propios argentinos íbamos a comprar a Paraguay y Brasil y teníamos cierre de comercios o caída en general del empleo en muchos sectores producto de esa fuga de consumidores y ahora la tenemos en realidad por una caída del consumo porque el peso vale menos que antes y se encareció comprar afuera”.

Consideró que el comerciante posadeño tiene que estar preparado competitivamente para poder soportar la gran competencia con los países vecinos, “a diferencia de una ciudad como Córdoba que está en el medio del país nosotros tenemos una competencia externa muy grande y además las nuevas tendencias que tienen que ver con las compras por internet. Así el comercio misionero está en un desafío importante por lo cual necesitamos el apoyo de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para poder competir de igual a igual con similares reglas de juego”.

Agregó que se vienen cerrando negocios desde hace muchos años, “la última crisis importante que hubo fue en el 2016 que fue cuando las colas de gente yendo al Paraguay eran kilométricas y fue una grave crisis del comercio, sobre todo posadeño y ahora se vuelve a repetir esa crisis, diría que desde mayo en adelante hasta el día de la fecha y la caída del consumo también acentúa más la crisis. La verdad que los misioneros venimos muy golpeados, por cuestiones del concepto y la macro economía, recibiendo golpes por todos lados, por eso entendemos que es muy importante el trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, municipal y sector privado para que realmente podamos competir con esta realidad que cada vez va a ser más difícil”.

Respecto a la diferencia que se vio entre los ciudadanos chilenos que hacían una larga cola para cruzar a Argentina a comprar y la diferencia con los cruces fronterizos en Misiones que se mantuvieron sin variantes, el tesorero de la CCIP comentó que en Iguazú se dio un poco más, “no de paraguayos, sí de brasileros que vienen a comprar algo de productos de limpieza, perfumería y sobre todo bebidas, vinos principalmente que Argentina produce. Acá en Posadas no vemos mucho porque Paraguay es un país muy competitivo, su carga laboral es muy baja, los impuestos muy bajos, es un país que tiene la presión fiscal más baja del mundo, con lo cual es un país competitivo, Argentina por más devaluación tiene una inflación que hace que los precios no sean una ganga”. Para destacar que, “la buena noticia para los posadeños es que Posadas y la región no está yendo a comprar en masa a otro mercado como hacia hasta hace poco, pero no va a ocurrir que los paraguayos vengan a comprar en cantidad”.

Recordó Trevisan aquella época en la que sobre avenida la Mitre había muchos comercios mayoristas instalados y vendían, harina y cemento, “recordemos que la Argentina tuvo en algún momento una política de precios máximos que hizo que determinados rubros tengan un precio particularmente bajo y venia el paraguayo a comprar para revender, pasó con el combustible, al aceite, la harina, cemento con un motón de productos, pero no porque la argentina sea más barata, no. Realmente con Paraguay tenemos un desafío importante en ese sentido y lo vamos a sufrir sobre todo los misioneros, tenemos una competencia dura con Paraguay no tanto con los brasileros porque los brasileros tienen una política tributaria bastante similar a la argentina”.

Ahora Misiones

Consultado sobre el apoyo al comercio que significan los planes propiciados por el Gobierno provincial como los denominados Ahora Misiones, Ahora Gas, Ahora Pan, el dirigente comercial contó que fueron gestados en conjunto, “nosotros fuimos los que gestamos el plan Ahora Misiones en conjunto con el Gobierno de la provincia y con el Banco Macro. El plan fue creado en el 2016 y la idea fue crear una herramienta competitiva que nos permita destacarnos de la oferta que había tanto con Paraguay como con Brasil y veíamos que la financiación era uno de los pilares más importantes que tenía el sector privado para poder ofrecer a los consumidores misioneros. Así que lo que hicimos fue mejorar lo que existía, teníamos el Ahora 12 y el Ahora 18 del Gobierno nacional y tomamos las características, pero se mejoró aún más, porque hubo un aporte adicional, tanto del Gobierno provincial como del sector privado y de los bancos y logramos que además de las 12 cuotas sin intereses haya reintegro para el consumidor, así que la verdad que el plan fue superador. Desde un primer momento supero ampliamente el consumo que tenían el ahora 12 y el ahora 18 y eso motivo al Gobierno provincial a desarrollar para otros rubros planes similares dirigidos a tratar de ayudar a consumidos para que pueda comprar de manera más conveniente”.

También se lo consultó sobre aquellos mayoristas que no entregaban mercadería la semana que el dólar aumentaba su cotización de a dos y tres pesos por día a lo que Trevisan respondió que se superó, “tuvimos algo muy parecido en el 2014, el desconcierto general hace que haya unos que son más audaces y otros que son más conservadores y los más conservadores hasta que no sepan cual es el precio de reposición de lo que están vendiendo deciden parar. Yo personalmente desde lo comercial jamás lo hice ni lo haría porque vivimos de atender al consumidor y no podría cerrar las puertas y decir esperamos a ver cómo sigue la cosa. Son situaciones muy difíciles que hacen que en general se tomen medidas extremas como no vender durante un montón de días, pero es la pérdida de referencia de valores”.

Agrego que “se superó, vemos cierta estabilidad en estas últimas semanas cruzamos los dedos para que continúe y que el mercado se tranquilice, se estabilice porque en el consumo hay variable que tienen que ver con cuestiones duras como las tasas de interés y la capacidad de crédito y hay otras variable emocionales que tienen que ver con el consumidor que siente ruido y que por las dudas no compra hasta que no vea que hay tranquilidad y que su trabajo está asegurado y que no va a haber problemas para poder cumplir con los compromisos”.

Sobre el precio de los alquileres de locales comerciales sostuvo que desde su punto de vista hay que fomentar el desarrollo de la oferta, se mostró contrario a una regulación y enfatizó que hay que “fomentar el desarrollo de nuevas zonas comerciales en Posadas, que se pueden hacer, que tiene que ver con la circulación de líneas de colectivos para que la gente transite por determinados sectores, el Estado puede influir para que se desarrollen, puede descentralizar organismos públicos que están centralizados en zonas céntricas y los puede llevar a diferentes barrios para que se genere circulación en otras zonas”.

Finalmente al pedirle una pronóstico sobre cómo podría evolucionar la actual situación económica, se mostró optimista sobre el futuro a largo plazo, “suelo pecar de optimismo, he herrado varias veces a los pronósticos, veo que hay ánimo y voluntad de muchos sectores de que la situación mejore en el largo plazo. Si bien la situación que estamos viviendo es caótica y que hay mucha gente que está realmente pasando necesidades básicas de una manera angustiante, creo que se están tomando medidas en el largo plazo que en algún momento tienen que rendir sus frutos. Argentina necesita ser un país confiable, necesita ser un país con reglas claras, competitivo, con un peso estable que uno pueda planificar procesos de inversión”.