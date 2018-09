Al “Negro” Rojas le tomarán una muestra de ADN para cotejarla con sangre hallada en el escenario del doble homicidio mafioso

Nestor Fabián “El Negro” Rojas (52) fue imputado formalmente por el asesinato a balazos de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, hecho ocurrido en Posadas el 17 de diciembre de 2005. Incluso ya lo indagaron por ese caso. Dijo que él no tiene nada que ver con las ejecuciones. Ahora, con el aval de su defensa, se le tomará una muestra para la obtención de un ADN. Ese patrón genético será cotejado con uno que los investigadores levantaron en el auto donde asesinaron a las víctimas.

En un primer momento, Rojas se negó a la extracción, porque no estaban sus abogados Ramiro Riveros y Ricardo Skanata. Sin embargo, en esta ocasión, con el “OK” de ambos, se hará la prueba.

Vega e Ibarra fueron acribillados en el interior del auto Chevrolet Agile que la hermana del primero le había prestado para que fuera a una reunión a la que lo había convocado por un conocido. Este le había prometido a Vega ponerle en contacto con una persona interesada en comprarle marihuana, según consta en el expediente. Pero Vega se encontró con una trampa: no se topó con el comprador, sino con dos hombres que habían decidido ejecutarlo, supuestamente porque el muchacho habría alertado a las autoridades acerca de los movimientos delictivos de un cartel del narcotráfico regional.

A Vega también lo habrían acusado de “mejicanear” droga a esa mafia. Ibarra, allegado de Vega, habría estado en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Los cuerpos aparecieron el 17 de diciembre de 2015 en una calle del barrio Tacurú. Acribillados.

De acuerdo con la acusación, Rojas es uno de los que esa noche jaló del gatillo.