Crucero del Norte recibe a Chaco For Ever por la tercera fecha del Federal A: horario, formaciones, árbitro e historial

El Colectivero quiere recuperarse de la derrota sufrida en Corrientes a manos de Bocas Unidos y recibe al Albinegro que empató en su debut contra el Aurirrojo y en la fecha anterior quedó libre. Acá todo lo que tenés que saber, para que no te pierdas de nada.

Torneo: Federal A

Fecha: 3°

Partido: Crucero del Norte vs Chaco For Ever

Estadio: Comandante Andrés Guacurarí

Hora: 21:00

Árbitro principal: Nelson Sosa

Árbitros asistentes: Ángel Ayala y Víctor Rojas Aguirre.

Probables formaciones:

Crucero del Norte: Arguello Marcos; Pérez Alejandro, Rodrigo Lechner, Diana Sebastián; Franco Cabrera, Guillermo Sotelo, Lucas Oviedo, Rodrigo Cerdan; Bruno Enzo, Marinucci Leonardo, Martínez Federico. DT: Sandro Bárbaro

Chaco For Ever: Gastón Ganuto; Humberto Vega, Damián Jara, Nicolás Sainz, Julio Sacallán; Milton Zárate, Agustín Briones; Leandro Ledesma, Walter De Souza, Matías Pato; David Romero. DT: Luis Medero

#Crucero no tuvo infancia…nació grande!!! que sea un gran miércoles⚽💪🏟 pic.twitter.com/CpZv3R0kRk — Club Crucero (@PrensaCrucero) September 19, 2018

Historial

Chaco For Ever y Crucero del Norte se enfrentaron en 19 oportunidades, con siete victorias para el Colectivero, dos empates y seis triunfos del elenco chaqueño. En Misiones se vieron las caras en nueve ocasiones, con siete victorias para el local, una derrota y un empate