Caso Cubas: consideran improbable que el juicio salga este año

El expediente por el asesinato de la estudiante de Puerto Piray Miriam Cubas (17) se encuentra nuevamente en el Tribunal Penal de Eldorado. Si las actuaciones pasan la revisión de los camaristas, en cuanto a la correcta tramitación de todas las medidas, es improbable que el juicio oral salga este año, por la complejidad del caso.

En la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores aún está pendiente de resolución un planteo hecho por el defensor oficial Rodrigo Torres Muruat, quien apeló el rechazo de la liberación asistida de uno de los acusados que tiene la causa. Esta decisión de los camaristas no supone un freno para el avance de la causa en el Tribunal de sentencia.

Además del asistido por Torres Muruat, hay otros dos acusados que llegaron a la instancia de juicio oral.

Esta es la segunda ocasión en la que el expediente llega al TP de Eldorado. En la primera oportunidad, los camaristas Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos declararon nulo el requerimiento de elevación a juicio y las indagatorias a los sospechosos, porque en el caso del primero no detalla con precisión qué hizo cada uno de los acusados y las segundas porque a los imputados no se les había detallado puntualmente de qué se los acusaba.