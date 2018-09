Se realizó con éxito la travesía náutica “99º aniversario de Eldorado”

El domingo cerca al mediodía con 117 participantes y 74 embarcaciones (kayak) se llevó adelante la travesía que partió desde el puerto de Mado hacia el puerto de Eldorado, recorriendo 25 kilómetros por el río Paraná. “Pese a la lluvia que nos agarró a mitad de camino, fue un éxito total, donde todos la pasamos realmente muy bien” indicaron desde la organización.

El grupo Redel (Remeros de Eldorado) con apoyo de la municipalidad de la Capital del Trabajo, llevaron adelante sin costo para los participantes, este domingo 16 de septiembre, la travesía náutica “99º aniversario de Eldorado”.

Ramón Rivero, del grupo organizador Redel, manifestó en diálogo con Misiones Online que “pese a la lluvia que nos agarró a mitad de camino, fue un éxito total, donde todos la pasamos realmente muy bien”.

Y añadió que hubo 117 participantes con 74 embarcaciones, “salimos a las 11 desde Eldorado hacia el puerto de Mado para llevar las cosas, y desde ahí partimos al mediodía con destino al puerto de Eldorado, en un recorrido de 25 kilómetros por el río Paraná”.

“La primera parada se hizo en la confluencia del arroyo Piray Miní y el río Paraná, donde servimos un refrigerio a los remeros. Ahí comenzó a llover, y llegamos con lluvia al puerto de Eldorado donde compartimos un guiso con todos los participantes y se entregaron medallas y constancias” indicó.

Rivero dijo además que “gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente con nada y llegamos a Eldorado con lluvia, pero como no había tormenta ni lluvia intensa, no afectó la realización de la travesía”.

Para finalizar sostuvo que “reitero nuevamente que estamos muy contentos porque fue un éxito total la experiencia”.