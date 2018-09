Principio de acuerdo por el peaje de Colonia Victoria

El diputado provincial del bloque Renovador, Julio Barreto, consignó este lunes que entre miércoles y jueves se firmaría un acuerdo entre Vialidad Nacional, la empresa concesionaria Caminos del Paraná y autoridades municipales por el cual la empresa accede a otorgar algunas bonificaciones para destrabar el conflicto por el costo del peaje en Colonia Victoria.

En diálogo con Radio República, Barreto indicó que se llegó a un acuerdo luego de varias reuniones, explicando que en principio se logró que los vecinos salgan de la ruta y que “tengamos asambleas y reuniones permanentes, la última que tuvimos fue el sábado a la tarde donde pudimos conversar un poco más con los intendentes, con los concejales y los vecinos tratando de buscar la solución”.

Agregó, como novedad, que aparece un nuevo dato que es la posibilidad de que la empresa otorgue una bonificación y “con esta bonificación estaría solucionado el conflicto. El miércoles vendrá un gerente de la empresa y haríamos la última reunión para arreglar algunos detalles de los pedidos que hacen los vecinos, por ejemplo que la tarjeta dure no solo un mes. Mencionaban que hay veces que compran 20 pases y que al mes vence, por más que no utilicen los 20 pases, ese plazo se va a extender a tres o cuatro meses para que no se les venza y esa bonificación va a permitir que acordemos con los vecinos, Caminos del Paraná y Vialidad Nacional, lo que va a permitir que por ahora haya paz, porque todos estarían aceptando este arreglo”.

Según el legislador cuando se aprobó en la Cámara de Representantes un dictamen en el cual toda la cámara pedía que el peaje fuera gratis “fue lo que abrió el dialogo en Vialidad Nacional en Buenos Aires, a partir de ahí se retrotrajo el precio del peaje de 13 pesos a 9.52 que fue el primer impacto que se dio desde la provincia de Misiones. Luego en la mesa de negociación se sienta Caminos del Paraná cuando se convocó a través de la Justicia Federal hace diez días aproximadamente en Eldorado, con la presencia de la empresa, el intendente, concejales y algunos asesores legales pudimos avanzar en algunas cuestiones más”.