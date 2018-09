Intento de violación a la estudiante del Roque González: “No José, por favor no quiero”, contó la niña que le decía al transportista

La madre de la estudiante que denunció intento de violación, piensa que el hombre hizo el intento “para ver hasta dónde podía llegar”. “Ella me cuenta que no hubo forcejeo sino que ella le decía “no José, por favor no quiero“ y yo pienso que fue el primer intento”, declaró la mujer.

Madre de estudiante del Roque González. Red Ciudadana.

En declaraciones a Red Ciudadana, la madre de la niña que denunció intento de violación, relató lo que le manifestó su hija: “Me dijo yo tenía miedo, no sabía qué hacer”.

“Le contó primero a unos compañeros, después a la maestra, la maestra a la directora y la directora me llamó urgente a mí”, narró sobre cuándo tomó conocimiento de lo sucedido.

La mujer, tras esa situación dijo que hizo la denuncia y la policía hizo lo que corresponde “y me parece muy bien, porque no puede manejar un transporte donde lleva chicos chiquitos y chicas. No sé si es la primera vez que hace esto o hay otros chicos”, manifestó.

Respecto a cómo habría ocurrido lo que luego fue denunciado, contó: “Eso es lo que me dijo mi hija, que él iba con la señora, al bajarle en el trabajo a la señora en la siguiente parada intentó hacerle eso. No era la única pasajera, iban chicos chiquitos atrás durmiendo y ella iba en los primeros asientos.”

La mujer dijo que su hija le manifestó que no hubo forcejeo: “Ella me cuenta que no hubo forcejeo sino que ella le decía “no José, por favor no quiero“ y yo pienso que fue el primer intento, yo pienso que el intentó ver hasta dónde podía llegar o que Dios la amparó a ella porque estaba con otros chicos”, declaró.

Aseguró que corroboró con su hija y ella le dijo que fue la primera vez “él pensó que mi hija no iba a contar”, sostuvo.

La madre destacó la valentía de su hija “fue valiente, al bajar de ese transporte, tratar de zafar de esa situación y llegar a la escuela y contar…Lo que ella me relata es que él le decía “quédate tranquila, no pasa nada, no va a volver a pasar“ y le pasó la mano como compinche para hacerle creer que no pasó nada”, describió.

Sobre el hombre contó que “fue dos veces a mi domicilio quería hablar conmigo y no le atendí, en la primera ocasión no estaba y en la otra le dije que no tenía nada que hablar conmigo que estaba en manos de la justicia”.

La mujer aseguró llenarse de orgullo de tener una hija así “con esa valentía y que sea un ejemplo para otras nenas para que no callen”.

En cuanto a la relación con el transportista detalló que “era muy poco el trato pero era siempre respetuoso, el saludo, el pago venía a cobrar, nunca supe de su privacidad ni el tampoco de la mía, pero lo veía como buena persona, nunca me hubiese imaginado”, reconoció la mujer, ya que su hija viajaba con él desde los 7 años.