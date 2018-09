Desde el IPS advierten que la suba del dólar disparó los costos de medicamentos y prótesis

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Arce, se mostró preocupado por la devaluación. Indicó que los medicamentos y muchos insumos están dolarizados. Dijo que muchos proveedores directamente no tienen precios porque no saben qué valor de dólar tomar como referencia.

Arce expuso hoy ante la comisión de Presupuesto de la Legislatura. Allí explicó que del IPS dispondrá el año próximo de 7.756 millones de pesos para pagar jubilaciones y prestaciones de la obra social, según lo estipulado en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, lo que representa un incremento más de 27 por ciento respecto al monto previsto para los mismos conceptos durante el año en curso. Advirtió sin embargo que las condiciones que impone la economía nacional vuelven muy difícil hacer proyecciones, lo que hace que el presupuesto para el año próximo sea una mera estimación teórica.

Indicó que la abrupta suba del dólar incidió directamente en los costos de la obra social, dado que buena parte de los medicamentos, prótesis e insumos de laboratorio que se cubre el IPS, son importados o sus precios están dolarizados.

“Tenemos porcentajes altos de coberturas en medicamentos y en prótesis de altísimo costo. Estamos cubriendo prácticamente el 100 por ciento de medicamentos oncológicos, un altísimo porcentaje de nuevos medicamentos de alto costo y 100 por ciento de prótesis nacionales e importadas que no es lo habitual de coberturas en obras sociales. Estamos realmente preocupados por la suba del dólar, muchos proveedores no nos querían cotizar porque no sabían el valor real. Somos muy dólar dependiente en insumos de todo tipo, de laboratorio, farmacia, prótesis”, lamentó.

Señaló que las principales líneas de acción que vienen desarrollando se fundamentan en la visión del “afiliado como una persona bio-psico-social, priorizando la atención prestacional sin descuidar otros aspectos”.

También indicó que el objetivo es la buena atención “en la parte prestacional y en todas las delegaciones”.

Destacó que el IPS cuenta con 70 centros de atención en la provincia y es “la única obra social del país con 14 farmacias propias y 5 laboratorios”, precisó Arce.