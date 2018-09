Según Duhalde, De la Sota estaba decidido a lanzar su campaña para la carrera presidencial

“Así de golpe, fue un shock muy grande. José fue uno de los hombres destacados y le quedaba una oportunidad clara (de competir por la Casa Rosada), porque no sobresalen los dirigentes”, sostuvo el ex gobernador bonaerense.

En declaraciones a un canal de Capital Federal, Duhalde contó que en las últimas semanas el cordobés lo había llamado por teléfono para agradecerle el gesto de haberlo mencionado como uno de los “destacados” para ser candidato presidencial en 2019: “Me dijo que iba a empezar la campaña por televisión”.

“Él me decía que si no nos juntamos y seguimos peleándonos, no vamos a ningún lado. Es la idea que traía a la política en este momento”, subrayó.

En ese sentido, destacó que De la Sota “tenía la visión de unir, no sólo a los justicialistas, sino a los argentinos”.