Reconocimiento de la Universidad de Osaka como investigador al científico argentino Matías José Caldez, egresado de la carrera de Genética de la UNaM

El especialista fue nombrado investigador del Centro de Investigación WPI Immunology Frontier Research Center, de la Universidad de Osaka, en Japón. Fue designado como Investigador Especialmente Contratado (Advanced-Postdoc) para que continúe con sus investigaciones sobre daño hepático, metabolismo e inmunología.

A tal fin, ya está trabajando en el desarrollo de inmunoterapias para curar enfermedades hepáticas bajo la dirección del renombrado y reconocido inmunólogo Profesor Shizuo Akira.

Con una vasta trayectoria profesional internacional, el Dr. Matías José Caldez comenzó sus investigaciones sobre cáncer utilizando herramientas bioinformáticas para analizar cómo unas mutaciones comunes encontradas en cáncer de mama y de próstata afectan la función de las moléculas, en el Laboratorio de Biotecnologia Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales (UnaM, Posadas, Misiones).

Luego, se desempeñó como investigador en el laboratorio del Institute of Molecular and Cell Biology, uno de los institutos de A*STAR (Singapur). Durante su doctorado, estudió las modificaciones metabólicas de las células hepáticas, y qué sucede cuando el hígado sufre algún daño.

Así es como, utilizando modelos de ratones con modificaciones genéticas, descubrió una nueva respuesta metabólica cuando las células hepáticas no funcionan bien. Debido al resultado de sus investigaciones recibió numerosos reconocimientos en Asia y en Europa, tales como el premio “Jóvenes investigadores” por la European Association for Studies of the Liver (EASL) y el premio al “Investigador Joven del año” en Nueva Delhi, India.

“Estoy muy entusiasmado con este nombramiento porque bajo la dirección de Akira-sensei podremos amalgamar mi conocimiento en metabolismo y hepatología, con su conocimiento en inmunología para desarrollar terapias innovadoras. Con esta perspectiva, podremos realizar hallazgos que permitan no solo mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades hepáticas, sino también prolongar su expectativa de vida. Por último, es muy interesante la interacción entre científicos de tanta trayectoria con los más jóvenes”, expresó Caldez.

Fuente: SaludNews24

