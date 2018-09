Pymes foresto-industriales a la espera de la revisión de una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del NEA

En abril el gobierno nacional se comprometió con los gobernadores del NEA en aplicar una reducción sobre las futuras actualizaciones de la tarifa eléctrica de un 50% en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. “Las Pymes foresto-industriales de la región ya no pueden hacer frente a los costos actuales de energía. Estamos pidiendo la revisión de cumplimiento de esta aplicación a la Nación, mientras que a la Provincia pedimos una solución para la tarifa por alumbrado público que aplican algunos municipios que son incoherentes frente a un servicio que no prestan”, indicó al respecto el presidente de la APICOFOM, Pedro López Vinader.

Los gobernadores de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones plantearon en abril, en una reunión cumbre sobre los lineamientos del Plan Belgrano Región NEA realizada en resistencia (Chaco), la necesidad de una tarifa eléctrica diferenciada para la región, fundamentada en ser la única zona del país que no tiene acceso al gas natural.

En respuesta al planteo, el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto en aquel entonces con el ex ministro de Energía Aranguren, dieron uno de los anuncios más esperados: se atendería la realidad de las provincias del NEA con una reducción del 50% en la aplicación de las nuevas actualizaciones tarifarias, para ir adecuando el costo real de las actualizaciones en forma gradual en un plazo de 4 años.

Incluso, en la cuarta reunión de la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial –realizada un día antes del encuentro con los gobernadores del NEA en Puerto Esperanza, Misiones- fue el propio Macri quien anunció este compromiso frente a los empresarios de la mesa y, quienes lo recuerdan, fue uno de los momentos más aplaudidos de su discurso en ese encuentro, por el impacto que se esperaba tendría en la industria de la región.

Sin embargo, una nueva actualización de la tarifa eléctrica rige en el país desde agosto y aún no se tienen precisiones de qué pasará con la aplicación de este aumento en la región. “Estamos pidiendo la revisión de esta aplicación a la Nación, y tenemos el apoyo de la Provincia en el planteo, donde inicialmente la reducción de la actualización de la tarifa eléctrica a un 50% estaría vigente hasta diciembre para el NEA”, indicó al respecto el presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), Pedro López Vinader.

“La Pymes foresto-industriales no pueden hacer frente a los costos actuales de energía eléctrica, los altísimos costos de logística, que se suman a un contexto económico crítico frente a la quita de reintegros y baja de retenciones a las exportaciones, la caída de la ventas, las altas tasas de interés, la suspensión de la obra pública, incluso tenemos postergado a la fecha la aprobación del financiamiento para la construcción de las 864 casas de madera que se deben planificar en el marco del convenio con el gobierno nacional para incluir el 10% de viviendas con madera en los planes habitacionales sociales. No tenemos aún firmado los fondos correspondiente para 2017 y 2018, por lo tanto, todo está en cero”, expresó el directivo de la Apicofom, una de las entidades voceras de las Pymes que participa de todas las mesas de diálogo Nación-Provincia donde plantean soluciones para cada uno de los temas enumerados.

Respecto al incremento de Nació en la actualización de la tarifa eléctrica, a los industriales se le suma el costo de lo que consideran “incoherentes tarifas de alumbrado público, ya que en muchos casos es un servicio que no se presta. En este caso, en Misiones cobran este impuesto a través de EMSA, y estamos pidiendo que no se incluya más en la factura de luz de la empresa provincial sino que las municipalidades apliquen lo que corresponde de tarifa a las industrias que le brindan el servicio. Hay facturas de hasta 40 mil pesos en lugares que no hay ni un foco”, graficó López Vinader.

Desde abril a septiembre, la economía argentina sufrió muchos cambios. Por lo que la negociación de la tarifa eléctrica para las provincias del NEA será un tema de revisión. “Los valores hoy están muy altos y es un tema que tenemos que ajustar. La tarifa eléctrica ha incrementado mucho, acompañando al dólar, por lo que estamos planteando revisar este punto para que ver los aportes que Nación, Provincia y Empresas puedan hacer para sostener esta situación ”, agregó el directivo en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

El compromiso con el NEA

Para que Nación pudiera avanzar en la medida en el NEA, había que atender algunas condiciones. Por un lado las empresas distribuidoras tenían que transparentar sus gastos, y por otra parte debían pagar a la mayorista Cammesa. También había un esfuerzo que debían realizar las empresas de peaje, y otro parte las distribuidoras locales en las cuatro provincias del NEA. En el caso de Misiones, EMSA (Electricidad de Misiones SA).

“Los dos años que lleva a la Nación para cumplir con el traslado de los costos a la tarifa en el NEA lo vamos a hacer en 4 años, con el compromiso de que las distribuidoras transparenten sus gastos. Hemos tenido casos donde vimos que las tarifas sociales no llegaban a quienes debería llegar. En el caso de que las distribuidoras cumplan con las transparencias y le paguen la factura a Cammesa van a tener acceso a una tarifa menor que en el resto del país en los próximos aumentos de la energía”, fue el compromiso anunciado por Macri, Aranguren y Dietrich en el encuentro del Plan Belgrano con gobernadores del NEA realizado en Chaco, en abril pasado.

