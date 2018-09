Femicidio en San Martín: Claudia Dino se ganaba la vida en la tarefa, jugada al fútbol y hasta minutos antes de ser acuchillada por su pareja cuidó de sus cuatro hijos

Claudia Dino (28) era una mujer sufrida. Madre de cuatro hijos, se las rebuscaba para vivir. Trabajaba en la tarefa y su único entretenimiento era el fútbol. El sábado, fue a la cancha a jugar, luego a la iglesia y finalmente volvió a casa, en el barrio Municipal de la localidad de San Martín, cerca de Oberá. Allí la esperaba la muerte. La acuchillaron en el pecho durante una discusión. Cuando llegó al Samic, constataron que ya estaba sin vida. El principal sospechoso por el hecho es su pareja, Daniel Omar Salvayot (18).

En el vecindario donde sucedió el femicidio hay mucha consternación. Los allegados de la mujer asesinada están muy tristes y preocupados, no quieren que la Justicia separe a los chicos que quedaron huérfanos.

Testigos que declararon hasta el momento ante la Policía dijeron que el atacante estaba esperando en el patio a Claudia y que no dudó en apuñalarla delante de los hijos de ella.

La relación entre la víctima y Diego había comenzado hace un año y, según los allegados de ambos, era conflictiva, con constantes peleas. Los niños son de una relación anterior de la mujer.

Por estas horas, los chicos están al cuidado de una tía, esperando que se lleve adelante la inhumación de su madre. El destino para ellos es incierto.

De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los detectives, todo sucedió alrededor de las 21.45. Después del ataque, Diego escapó en su moto. Creen que primero estuvo oculto en un monte y luego se refugió en la casa de sus padres, en el lote 59. Cuando la Policía rodeó el lugar, se entregó. Ya está a disposición de la Justicia.

A sus papás, Diego le dijo que él no había sido el autor del crimen, que el había peleado en realidad con otro hombre, un tal “Negrón”. Habría dado esa versión para explicar a sus progenitores por qué estaba escapando.