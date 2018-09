En busca del fondo

Los mismos analistas de la economía que hace solo unos meses se animaban a pronosticar con hasta dos cifras después de la coma, hoy se rinden ante una realidad que viene demostrando ser demasiado volátil para caber dentro de cualquier modelo teórico predictivo. Expuesta a los caprichos de los mercados por una política de endeudamiento y apertura a capitales especulativos, la economía argentina no encuentra piso en su caída y la tan ansiada estabilidad hoy depende más de una abstracción como la confianza que de factores técnicos mensurables.

Economistas advierten que para poder estimar cuestiones básicas como cuánto correrá la inflación, es necesario antes establecer un valor más o menos estable para el dólar, lo que por estos días parece una meta lejana. Durante la semana la moneda estadounidense acumuló cinco subas consecutivas que la llevaron a superar los 40 pesos pese a intervenciones (como siempre erráticas) del Banco Central que solo el viernes vendió 281 millones de dólares para calmar a una demanda alimentada por una creciente aversión al peso.

Los inversores buscan anticiparse al martes próximo, cuando el Central afrontará un vencimiento de Lebac por 400.000 millones de pesos y se prevé que una parte se vuelque al dólar. Para enfrentar el potencial pico de demanda, representantes del Gobierno nacional viajaron con premura a Estados Unidos a tirarle las mangas a madame Lagarde en búsqueda de un anticipo de 3.000 millones de dólares.

Les tocó volver con la frente marchita y las manos vacías, no sin antes escuchar una serie de advertencias por parte de los técnicos del FMI que plantearon preocupación porque el Central ya dilapidó 13.000 millones de dólares de sus reservas desde el primer desembolso de 15.000 millones efectuado por el organismo de crédito. Además, los funcionarios del Fondo les dejaron en claro que no ven con buenos ojos que el Gobierno use los dólares prestados para financiar especulación y fuga de capitales e instaron a avanzar en un acuerdo cumplible, luego de que Argentina demorara solo dos meses en echar por tierra el primer acuerdo.

Números que asustan

Aun si el Gobierno lograra sortear la prueba del martes y consiguiera estabilizar la cotización del dólar en torno a los 40 pesos, el escenario para la mayor parte de la población es dramático. Por un lado, la inflación seguirá aumentando hasta que se termine de trasladar a precios la devaluación y por otro lado, el ajuste del gasto público se traducirá en eliminación de subsidios y en un retiro del Estado como garante del cumplimiento de derechos fundamentales de la población como la salud y la educación.

Los sectores de ingresos medios y bajos están bajo el constante y creciente castigo de una inflación que le viene ganando por varios cuerpos a los salarios. En agosto la suba de precios promedió 3,9 por ciento en todo el país, en lo que significó la variación más pronunciada del año y se espera que el número de septiembre no baje de 6 por ciento.

En los primeros ocho meses de 2018 los precios que mide el INDEC aumentaron 24,3 por ciento, cifra que llega a 34,4 por ciento en los últimos 12 meses. De enero a agosto, el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales e ingresos de cuentapropistas y trabajadores independientes acumula una pérdida real promedio de 10 por ciento.

El panorama de incertidumbre es tal, que a la hora de proyectar un porcentaje de inflación para todo el año, los analistas se limitan a establecer un piso –que coinciden sería de 45 por ciento- pero advierten que el techo podría llegar hasta 60 por ciento. Para evitar que se supere el piso de 45 por ciento, señalan que será clave que Gobierno consiga controlar el creciente descontento social, que se espera llegue a su pico en diciembre cuando los ingresos acarreen una pérdida de poder adquisitivo mayor, sin tener que acelerar la emisión de billetes.

Ajuste nacional y paliativo provincial

Para las tarifas reguladas el panorama es todavía peor. A los efectos de la devaluación se sumará la quita de subsidios, lo que determinará que esos precios registren un alza porcentual mayor que la inflación. Los casos más inmediatos tienen que ver con los costos de la energía y el transporte público. Después de varias idas y venidas, todo indica que el proyecto de Presupuesto que presentará el Ejecutivo nacional incluirá la eliminación de los subsidios a los beneficiarios de la tarifa social de energía y al transporte público.

Según indicó el ministro de Energía de la Provincia, Sergio Lanziani, la caída de la tarifa social implicará un aumento de entre 45 y 50 millones de pesos en la boleta mensual que recibe la prestataria provincial EMSA de la distribuidora nacional Cammesa, mientras que la eliminación de los subsidios al transporte público le costarán a la provincia unos 730 millones de pesos.

Con el objetivo de paliar en la medida de lo posible el impacto social del ajuste nacional y de la crisis económica, el Gobierno provincial lanzó el “Ahora Góndola” que ofrece reintegros de 10 por ciento en compras realizadas en los supermercados adheridos, con tarjetas de débito del Banco Macro. El nuevo programa que se pondrá en marcha entre los meses de octubre y diciembre, estará vigente los primeros miércoles y jueves de cada mes y permitirá comprar comestibles, frutas, verduras y elementos de limpieza.

“Esto no soluciona la crisis, pero es una forma de ir sumando programas que ayuden un poco en este contexto, a los diferentes sectores que se ven alcanzados por la inflación”, dijo el gobernador Hugo Passalacqua durante la presentación.

Sin remedio

La inflación y la consecuente licuación de los salarios son solo una cara de la crisis, la otra es el progresivo retiro del Estado de algunos de sus roles fundamentales. Respecto a este punto, el ministro de Salud de la Provincia, Walter Villalba, habló esta semana de “incertidumbre a nivel sanitario nacional” debido al retiro de partidas previstas para la atención de la niñez y la adolescencia y disminución en la provisión de vacunas, medidas de ajuste que se suman a otras ya aplicadas que provocaron la deserción en masa de profesionales que estaban abocados al programa de Médicos Comunitarios

En ese contexto, advirtió que el Gobierno nacional está enviando este año una cantidad de vacunas notoriamente inferior a la solicitada por la provincia, cosa que no ocurría desde hace muchos años. Indicó que a poco de cerrar el tercer trimestre, la Nación envió menos del 20 por ciento de las dosis solicitadas en vacunas contra la hepatitis B en adultos e IPV y menos de la mitad de las dosis solicitadas en vacunas como la quíntuple, contra el rotavirus, la triple viral, OPT acelular, DTA, contra la hepatitis A, meningococcica y antirrábica.

Representantes de áreas de salud de las provincias vienen advirtiendo que aplicar ajustes presupuestarios a acciones preventivas como la vacunación, no solo es irresponsable sino que terminará siendo contraproducente a los efectos presupuestarios, porque cada peso que se ahorre en vacunas terminará costando miles de pesos en atención de enfermedades.

¿Sin moneda?

Quienes disfrutan de encontrar similitudes entre la crisis actual y la que provocó el tristemente recordado paseo en helicóptero de Fernando de la Rua en diciembre de 2001, encontraron en la semana un nuevo argumento cuando sonó con fuerza la posibilidad de dolarizar la economía o establecer un nuevo régimen de convertibilidad. El autor de la recomendación fue Larry Kudlow, titular del Consejo Nacional Económico de Estados Unidos, organismo directamente relacionado con la Casa Blanca.

En diálogo con la cadena de noticias estadounidense Fox, el mencionado Kudlow no solo recomendó que Argentina volviera a la paridad cambiaria sino que anticipó que “el Departamento del Tesoro está trabajando en eso”. Inmediatamente, The Wall Street Journal –uno de los diarios más influyentes para los mercados- publicó una editorial titulada “Argentina debe dolarizar”.

Tal embestida del establishment financiero estadounidense provocó que el Gobierno argentino se viera obligado a salir a desmentir de manera categórica que estuviera evaluando dolarizar.

No es la primera vez que se baraja la posibilidad de la dolarización. El antecedente más inmediato data de 2001, cuando economistas más cercanos a la ortodoxia proponían reemplazar la moneda nacional por el billete estadounidense. La supuesta ventaja de este modelo radica en que elimina la posibilidad de financiar déficit fiscal con emisión monetaria, que según el manual de la ortodoxia es la principal fuente de inflación. Se supone además que al reemplazar una moneda volátil como el peso por una mucho más fuerte como el dólar, se reduce la incertidumbre y se gana confianza de cara a los mercados.

A diferencia de 2001 cuando el tema fue largamente debatido, esta vez la idea de dolarizar provocó un rechazo casi generalizado. En primer término, porque no solucionaría el problema de fondo que es el déficit, sino que solo eliminaría una de las alternativas para financiarlo. Si reducir a cero el déficit primario es un esfuerzo titánico, hacer lo mismo con la cuenta corriente es directamente imposible, lo que obligaría al Gobierno en un contexto de dolarización a recurrir a medidas mucho más extremas para financiarlo, como aumentar impuestos, aplicar un ajuste brutal o ir a un default, como ya lo hizo Argentina en una festiva sesión del Congreso de diciembre de 2001.

Reelección en peligro

Las encuestas y sondeos de opinión pública difundidas la semana pasada muestran una profundización en la caída de la imagen del presidente y de su gestión. Por primera vez Macri aparece como perdedor en escenarios de ballotage contra candidatos peronistas no kirchneristas.

Una de las consultoras que relevó escenarios electorales es Poliarquía. Su director, Eduardo Fidanza disertó el miércoles en Posadas invitado por la Confederación Económica de Misiones (CEM) en una jornada de la que también participó el economista Carlos Melconian. Durante su presentación, Fidanza destacó que a partir de la corrida cambiaria se produjo un cambio abrupto en el escenario político que llevó al Gobierno nacional de una posición muy sólida que prácticamente garantizaba la reelección de Macri a una situación en la que incluso enfrenta problemas de gobernabilidad.

Consideró que la crisis puso a Macri ante un dilema muy difícil que tiene que ver con satisfacer al mismo tiempo los reclamos de ajuste de los mercados, a efectos de evitar un desmadre mayor en la economía, y los de la gente que necesita tener expectativas de mejoría.

Fidanza indicó que las encuestas que confecciona su consultora indican que el nivel de aprobación del Gobierno nacional pasó de 50 por ciento antes de abril a 33 por ciento en el último trabajo que todavía no está publicado. La percepción positiva de la situación del país pasó de 25 a 10 por ciento, en tanto que las expectativas optimistas respecto al futuro bajaron de 45 a 36 por ciento.

“Las cuestiones que más rechaza la gente son las últimas subas de tarifas, el acuerdo con el FMI y la suba del dólar. La preocupación más mencionada por los encuestados es la economía con 51 por ciento de menciones, bajó la inseguridad que hoy es 12 por ciento. Cuando la gente no está preocupada por la situación económica se dispara la preocupación por la inseguridad y a la inversa cuando estamos en crisis económica”, señaló.

Según Fidanza, en ese contexto están creciendo candidatos de la oposición, especialmente los que se ubican en el peronismo no kirchnerista. “Muchos están mirando con cariño alguna opción opositora que no es Cristina, sino una alternativa que surja del peronismo no K. En algunos escenarios, aparecen representantes del peronismo no kirchnerista ganando por más de 10 puntos en un eventual ballotage contra Macri”, aseguró.

Otra consultora que publicó sus números esta semana es Synopsis. Según este trabajo el Presidente solo se impondría en un escenario de ballotage a Cristina Kirchner, pero caería derrotado ante los otros candidatos de la oposición que aspiran a competir en 2019.

Según la medición, Macri se impondría a CFK por una diferencia de cinco puntos en segunda vuelta, pero perdería ante otros referentes del peronismo como los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de San Juan, Sergio Uñac; o de Salta, Juan Manuel Urtubey; por una diferencia que va de los tres a los siete puntos. Sin embargo, la mayor caída del Presidente se registra cuando se lo confronta con Sergio Massa. Ante el ex intendente de Tigre caería por casi 10 puntos, obteniendo un 45,3% contra 54,7% de adhesiones que recibiría el líder del Frente Renovador.

Desde ambas consultoras coinciden que el mejor negocio en términos de cálculo electoral para Cambiemos es que Cristina Kirchner encabece la oposición. A favor de esta posibilidad juega el hecho de que la expresidente es la figura opositora que mejor mide en una eventual primera vuelta, pero la que menos chances tiene de ganarle a Macri en un eventual ballotage.

Los cuadernos vuelven a salpicar a Thomas

La causa de los cuadernos podría traer nuevos datos en relación a una causa judicial que apunta contra el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas, quien sigue prófugo de la justicia. Se trata de la investigación iniciada a raíz de una denuncia del exdiputado provincial, Alfredo Schiavoni, por la adquisición a manos de un monotributista clase B de un predio de 14 hectáreas a la vera del rio Paraná sobre la costanera de Candelaria.

La particularidad del caso es que para la construcción de la infraestructura interna del predio (calles y veredas) se usaron materiales muy parecidos a los utilizados para construcción de la Costanera y según manifestó Schiavoni, varios testigos habían asegurado que las obras fueron llevadas adelante por la misma empresa que trabajó en la Costanera, obra contratada por la EBY.

Eso llevó al exdiputado a sugerir que el monotributista en cuestión podría ser un testaferro de Thomas, quien al momento de la construcción del predio era presidente de la EBY. Las firmas que tuvieron a cargo el proyecto de puesta en valor de las costas de Posadas, Garupá y Candelaria fueron Supercemento S.A.I.C, Grupo Roggio y Esuco S.A, aunque en la presentación judicial consta que varios testigos señalaron a esta última, del arrepentido Carlos Wagner, como la empresa que llevó a cabo el tramo que rodea al predio.

Ahora la justicia busca determinar si esta constructora pavimentó el interior del lote de 14 hectáreas como un pago de coimas por la asignación del millonario proyecto. La aparición de los cuadernos de Oscar Centeno alimentó esta hipótesis y tras la fuga del exfuncionario, el expediente se reactivó.

Escándalo en Iguazú

En menos de tres días el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú expulsó al edil de Cambiemos Gabriel Llamas y tomó juramento a su reemplazante, Verónica Lunardi.

Llamas fue destituido por denunciar a través de su cuenta de Facebook que el intendente Claudio Filippa, un concejal y un abogado estaban llevando adelante “negocios inmobiliarios turbios”. Los concejales consideraron agraviante la publicación y exigieron al edil de Cambiemos, que había sido el más votado en las últimas elecciones, que presentara pruebas que respaldaran sus dichos.

El ahora exconcejal se limitó a trasladar al ámbito judicial la denuncia que había formulado a través de las redes sociales, lo que fue considerado insuficiente por sus pares que decidieron expulsarlo del cuerpo. Lo hicieron en una sesión especial convocada a tal efecto que tuvo lugar el miércoles, en la oportunidad argumentaron que Llamas “atacó la institucionalidad del cuerpo” con su denuncia.

La sorpresiva acción tomó por sorpresa a los representantes de Cambiemos que inmediatamente rechazaron lo actuado por el Concejo de la Ciudad de las Cataratas.

El presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, consideró que la destitución del edil fue “una medida arbitraria que no respetó el debido proceso” y aseguró que irán a la Justicia para exigir la restitución de la banca a quien entienden es su legítimo titular. Mientras que desde la Mesa Provincial de Cambiemos respaldaron lo actuado por Llamas. “Repudiamos este golpe certero a la democracia, tratando de callar las voces disidentes con el miedo y el castigo de aquellos que se sienten por encima de la ley, cosa que no sólo no vamos a soportar nosotros, como frente electoral, sino toda la ciudadanía. Vamos a accionar judicialmente e iremos hasta la última instancia”, enfatizaron los dirigentes de Cambiemos.

Por su parte, el presidente del Concejo de Iguazú, Juan José Raynoldi, afirmó que todo lo actuado se ajustó a derecho. Explicó que exigieron a Llamas que presentara pruebas para respaldar lo que denunciaba, requisito que –a decir de Raynoldi- Llamas no pudo cumplir.

“Cuando habla de un concejal y no da nombres, implica que sea todo el Cuerpo Deliberativo. Nosotros defendemos la institucionalidad sino cualquiera puede salir a decir cualquier cosa. Estamos acostumbrados a las críticas pero ya decir que alentamos al delito es otra cosa. La usurpación es un delito y le pedimos que presente las pruebas”, remarcó.

Radicales piden urnas

Se suman dirigentes que pretenden un recambio dentro de la UCR provincial y piden que las autoridades y candidaturas se elijan de manera democrática a través del voto de los afiliados.

El primero en levantar la voz fue el concejal Maximiliano Florindo, quien denunció que habían adulterado su ficha de afiliación a efectos de impedir que se presentara como candidato en elecciones de autoridades partidarias. Luego se sumó el economista Federico Villagra, quien envió una nota al presidente de la Convención Provincial de la UCR, Rubén Bravo, en la que manifestaba “en carácter de afiliado y representante de la línea interna Ateneo Radical” su interés “en participar en los comicios de autoridades partidarias amparado en el artículo 11 de la carta orgánica de la UCR Misiones”.

El viernes se presentó en Posadas una nueva línea interna denominada “Poder Cívico” que (a decir de sus principales referentes) procura “reivindicar los ideales del partido y contar con una representación democrática y pluralista, donde los cargos partidarios y electivos sean elegidos por el voto de los afiliados y no de forma antojadiza”.

La agrupación está encabezada por Ramiro Canale, de Profundidad; Karina Capli y Juan Barreto, de Posadas y Jorge Aguirre de Campo Viera, entre otros. “El objetivo de la esta nueva línea es una renovación de nuevos cuadros de dirigentes, a través de elecciones internas donde se elijan autoridades partidarias y representantes que sean reconocidos y escuchados en todo momento y no solo en épocas determinadas”, señalaron.

Los impulsores de la nueva línea interna afirmaron que procuran para la UCR provincial un liderazgo más representativo, donde no exista el personalismo, los caudillismos heredados y donde la toma de decisiones dentro de la línea se realice desde la pluralidad de ideas, el respeto mutuo y la igualdad entre todos sus integrantes.

Contra el terrorismo

Puerto Iguazú será epicentro del debate relacionado a la preparación contra la amenaza del terrorismo cuando se desarrolle el Taller sobre Prevención de Terrorismo y Crimen Transnacional de la Triple Frontera, del 17 al 19 de septiembre. La actividad contará con la presencia del embajador de EEUU

Incrementar el conocimiento y el entendimiento de las actividades globales y regionales de Hezbollah, ISIS, PCC y organizaciones criminales transnacionales y compartir buenas prácticas y estándares internacionales para una investigación más efectiva para proseguir y cortar los lazos de los casos de terrorismo, son los dos temas centrales que se desarrollarán en la jornada declara de interés provincial por la Legislatura.

Por otra parte, comenzó el Parlamento Estudiantil 4.0 que fomentará el desarrollo de la empatía, la cultura del hacedor y el trabajo en equipo Jóvenes de 40 escuelas de Misiones se entrenarán en estas y otras capacidades, aplicadas al ámbito legislativo, el 19 y 20 de septiembre, en la Cámara de Representantes de Misiones.

Durante la presentación oficial, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira dijo que el Parlamento Estudiantil es un logro de “las juventudes inquietas, rebeldes, ansiosas y preocupadas por un destino mejor” y destacó el “fervor de la juventud y el vigor de las nuevas sangres y visiones sobre las cuales se van construyendo evolutivamente los pueblos.

Planteó la importancia de la empatía para la vida en comunidad, capacidad que asociada al rol de los jóvenes legisladores misioneros se traduce en “conquistar voluntades con inteligencia, sumando votos para obtener logros para la escuela, la comunidad, la provincia, el país o el mundo”, considerando que vivimos en la “aldea global”.

Rovira anunció que la conectividad de fibra óptica que brinda la empresa misionera Marandú pronto va a estar llegando a todos los centros educativos misioneros con Internet, para “dotar de la autopista de la información a toda la juventud misionera”.